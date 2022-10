Resident Evil: PlayStation ospiterà l'evento di domani, forse per la presenza di esclusive per PS5

Come saprete, domani 20 ottobre 2022 Capcom terrà un evento dedicato alle novità relative alla serie Resident Evil. Il fatto che il cosiddetto Resident Evil Showcase sarà ospitato anche dal canale ufficiale di PlayStation su YouTube ha fatto ipotizzare a molti che saranno annunciate delle esclusive per PS5.

Tra i contenuti confermati per lo showcase spiccano i nuovi trailer di Resident Evil 4 Remake e Shadows of Rose, il DLC di Resident Evil Village. Entrambi sono stati annunciati come multipiattaforma e fino a ora non si è parlato nemmeno di esclusive temporali.

Comunque sia, per l'evento è stato promesso che ci sarà anche dell'altro e l'esclusiva o le esclusive PS5 potrebbero spuntare tra le novità non ancora annunciate. Non sarebbe strano se accadesse, visto che Sony è molto attiva nello stringere contratti di esclusiva per i giochi della sua console così da non farli arrivare su Xbox. Voci vogliono che avverrà qualcosa di genere anche per l'annuncio di Silent Hill 2 Remake di questa sera.

Alcune speculazioni però puntano più verso il supporto di Capcom a PlayStation VR 2, dato che il nuovo visore di Sony per PS5 è in arrivo nei prossimi mesi.