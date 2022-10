Silent Hill 2 Remake: primi dettagli online, Bloober Team allo sviluppo, esclusiva temporale PS5

Emersi online i primi dettagli di Silent Hill 2 Remake, uno dei giochi che dovrebbero essere annunciati stasera da Konami durante l'evento dedicato al franchise Silent Hill, che dovrebbe segnarne la rinascita.

Stando alla fuga di notizie, proveniente dal sito WhatIfGaming, cui già dobbiamo delle informazioni anticipate verificate, come quelle sulla campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 giocabile in anticipo da chi prenota il gioco, e che ha raccolto le testimonianze di alcune fonti anonime, considerate attendibili, il progetto sarebbe in mano a Bloober Team, lo studio di The Medium e dei Layers of Fear, di cui già si conosceva un accordo di collaborazione con Konami.

Confermate anche le voci sul fatto che sarà un'esclusiva temporale console di PS5 per dodici mesi. Quindi uscirà da subito anche su PC.

Per adesso non c'è ancora una data d'uscita, ma gli utenti PlayStation potranno aggiungerlo alla lista dei desideri del PlayStation Store subito dopo l'evento.

Silent Hill 2 sta per fare il suo ritorno?

In termini di gameplay, l'azione sarà inquadrata da sopra le spalle del protagonista. Al progetto hanno collaborato anche Masahiro Ito e Akira Yamaoka, i due principali autori dell'originale.

Infine, la grafica è stata descritta come fantastica e davvero di ultima generazione.

Per il resto vale la pena di riportare il fatto che l'indiscrezione sia stata citata dall'insider The Snitch, noto per la bontà delle sue fonti.