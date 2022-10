Xbox sta creando il proprio store mobile: è uno dei grandi motivi dell'acquisizione di Activision

The Verge ha pubblicato un nuovo report nel quale svela che Microsoft sta costruendo uno store mobile per Xbox per offrire giochi mobile direttamente ai consumatori senza passare attraverso Apple e Google.

I primi indizi a riguardo sono spuntati a inizio anno, quando la compagnia ha suggerito l'arrivo di uno store "di nuova generazione" che sarebbe stato "creato per i gamer", secondo quanto indicato da The Verge.

L'ente regolatore del Regno Unito CMA, che sta analizzando l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ha chiesto alla compagnia di Redmond quali fosse le principali motivazioni dietro l'acquisizione e uno dei grandi motivi indicati è il fatto che aiuterebbe Microsoft a costruirsi una presenza nel gaming mobile.

Una sede di Activision

Precisamente, nei documenti di Microsoft si legge: "La transazione migliorerà la capacità di Microsoft di creare un negozio di giochi di nuova generazione che operi su una gamma di dispositivi, compresi quelli mobili, grazie all'aggiunta dei contenuti di Activision Blizzard. Basandosi sulle comunità di giocatori già esistenti di Activision Blizzard, Xbox cercherà di portare l'Xbox Store su scala mobile, attirando i giocatori su una nuova piattaforma mobile Xbox. L'allontanamento dei consumatori dal Google Play Store e dall'App Store sui dispositivi mobili richiederà tuttavia un importante cambiamento nel comportamento dei consumatori. Microsoft spera che, offrendo contenuti noti e popolari, i giocatori saranno più propensi a provare qualcosa di nuovo."

Come spiega The Verge, Call of Duty Mobile e Candy Crash Saga sono due popolarissimi giochi mobile pubblicati da Activision e King (quest'ultima è parte di Activision Blizzard, ricordiamo). Microsoft potrebbe usarli per fare leva sui giocatori e convincerli a passare dagli store di Google e Apple a un'Xbox Store mobile. Certo, su Apple pare difficile che Microsoft possa pubblicare un'app store indipendente, ma questo è un discorso diverso.

Ricordiamo poi che i giochi sono tra i prodotti più popolari sui dispositivi mobili e trainano gli acquisti in-app sugli app store. Microsoft vuole chiaramente entrare prepotentemente in questo mercato. Ecco come la compagnia descrive la questione: "La transazione offre a Microsoft una presenza significativa nel settore dei giochi mobili. I ricavi del gioco mobile provenienti dalla divisione King e da titoli come Call of Duty: Mobile, così come i ricavi accessori, hanno rappresentato più della metà dei ricavi di Activision Blizzard nella prima metà del 2022. I clienti mobili rappresentano circa i tre quarti dei suoi MAU [ndr, utenti attivi mensilmente]. Microsoft attualmente non ha una presenza significativa nel settore dei giochi per cellulari e l'operazione apporterà la necessaria esperienza nello sviluppo di giochi per cellulari, nel marketing e nella pubblicità. Activision Blizzard sarà in grado di mettere a disposizione degli studi di gioco di Xbox le proprie conoscenze in materia di sviluppo e pubblicazione di giochi per cellulari."

Microsoft vorrebbe anche permettere a sviluppatori di terze parti di gestire i propri app store all'interno del negozio mobile Xbox, lasciandogli anche la possibilità di offrire agli utenti un sistema di pagamento in-app (cosa che Apple non permette).

Pare quindi che il successo dell'acquisizione influirà non solo sull'ottenimento di Call of Duty (che non sarà su Xbox Game Pass per diversi anni, grazie agli accordi tra Sony e Activision) ma anche sull'evoluzione di Microsoft e Xbox in ambito mobile