Call of Duty non sarà su Xbox Game Pass per diversi anni, grazie agli accordi tra Sony e Activision

I giochi della serie Call of Duty non potranno essere inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass per "diversi anni", anche qualora l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft andasse in porto, per via degli accorti stipulati tra Sony e la compagnia di Irvine. Lo ha svelato il colosso di Redmond in un documento inviato al CMA inglese.

"L'accordo tra Activision Blizzard e Sony include delle restrizioni che impediscono ad Activision Blizzard di posizione i giochi di Call of Duty su Game Pass per diversi anni", recita il documento.

Come riportato in una precedente notizia, ora sappiamo per certo che gli accordi in essere tra Sony PlayStation e Activision Blizzard saranno validi fino al 2024, questo significa che probabilmente fino ad allora i giochi della serie Call of Duty non saranno inclusi nel catalogo del Game Pass per PC e console.

Ghost, da Call of Duty Modern Warfare 2

Inoltre, l'offerta di Microsoft fatta a Sony per prolungare la permanenza del brand su console PlayStation per almeno altri tre anni, ovvero fino al 2027, pare sia ancora valida. Al momento tuttavia non sappiamo se tale accordo riguardi anche la pubblicazione dei giochi di Call of Duty sul Game Pass. Del resto a settembre Phil Spencer aveva dichiarato: "la manovra è ancora in corso, ma quando le procedure saranno complete, la serie Call of Duty sarà integrata nel Game Pass".

Il lungo documento inviato da Microsoft ha risposto punto per punto alle preoccupazioni dell'antitrust inglese, evidenziando anche alcune contraddizioni dell'antitrust inglese, che pare più motivato a difendere Sony che i consumatori.