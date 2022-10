The Sims 5 ha preso ispirazione da Paralives per i fan

I fan di The Sims 5, ufficialmente per ora noto come Project Rene, affermano che il nuovo gioco di Electronic Arts ha preso pesantemente ispirazione da Paralives, un altro life simulator famoso tra gli appassionati.

Ricordiamo prima di tutto che ieri, al Behind the Sims Summit, è stato annunciato il futuro della saga di The Sims. Il team ha confermato di essere al lavoro sul "gioco The Sims di nuova generazione", chiamandolo semplicemente Project Rene. Il pubblico, per semplicità, lo chiama però The Sims 5.

I fan però ritengono che Project Rene sia simile a Paralives, soprattutto per quanto riguarda la meccanica di personalizzazione dei mobili per le case dei Sims. I giocatori di Project Rene potranno infatti cambiare i mobili in vari modi, grazie a una serie di funzioni più avanzate rispetto a quelle di The Sims 4.

Secondo i giocatori, la fonte di ispirazione è abbastanza chiara. Ovviamente non abbiamo una conferma ufficiale e non sappiamo se il team di Maxis ha guardato alla concorrenza prima di iniziare a lavorare sul nuovo The Sims. Non sarebbe in realtà una stranezza: il mondo dei videogiochi avanza anche perché qualcuno ha un'idea e gli altri seguono.

Inoltre, parliamo per ora solo di un dettaglio di un gioco che avrà molte altre meccaniche. È certamente troppo presto per affermare che The Sims 5 / Project Rene abbia presto troppa ispirazione da Paralives.

Voi che ne pensate?