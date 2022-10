Silent Hill: seguite la presentazione dei nuovi giochi con Multiplayer.it questa sera

Questa sera, alle 23:00, andrà in onda il nuovo evento di Konami dedicato a Silent Hill. Vi invitiamo a seguirlo con il team di Multiplayer.it, a partire dalla 22:00 di oggi, 19 ottobre 2022. La diretta andrà in onda come sempre tramite Twitch e avremo occasione di parlare di quanto potremmo vedere e poi commentare in diretta la presentazione.

A seguire l'evento troverete Giordana e Francesco, che vi terranno compagnia per tutto il tempo e parleranno di quanto viene mostrato.

Non abbiamo indizi precisi su quanto posiamo aspettarci dalla diretta di questa sera di Silent Hill, se si escludono ovviamente i moltissimi rumor degli ultimi mesi. Secondo quanto scoperto recentemente, dovrebbe essere in arrivo una sorta di demo/prologo gratuito.

Si parla anche di remake dei primi capitoli così come di nuove avventure dal taglio più narrativo in sviluppo sotto la guida di Annapurna Interactive. Le possibilità sono molte e i rumor sono più o meno credibili, ma in ogni caso la cosa migliore da fare è attendere l'evento di questa sera e scoprirlo in prima persona.

Vi invitiamo quindi a partecipare e seguire l'evento insieme a noi, tramite il box di Twitch che trovate a inizio notizia oppure direttamente su Twitch. Diteci, quali sono le vostre speranze?