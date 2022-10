iPadOS 16 e macOS Ventura: data di uscita annunciata da Apple

Apple ha annunciato che iPadOS 16 e macOS Ventura saranno disponibile a partire dal 24 ottobre 2022, dunque a circa un mese e mezzo dal debutto di iOS 16. I nuovi sistemi operativi per iPad e Mac includono diverse novità attese con grande interesse, in primis Stage Manager.

L'annuncio è arrivato assieme al lancio dei nuovi iPad e iPad Pro, caratterizzati da un design rinnovato e chip di nuova generazione Apple Silicon M2. Il nuovo SoC porta un incremento del 15% rispetto a M1 in termini di CPU e del 35% per quanto riguarda la GPU.

iPadOS 16, con Stage Manager

La novità più attesa di iPadOS 16 e macOS Ventura è Stage Manager. Si tratta di una nuova funzionalità di multitasking che organizza in automatico le app e le finestre aperte per permettere all'utente di concentrarsi sull'attività in corso e al tempo stesso di vedere tutto a colpo d'occhio. La finestra in uso resta in primo piano al centro, mentre le altre appaiono raggruppate sulla sinistra dello schermo, permettendo così di passare al volo da un'attività all'altra. Stage Manager inoltre permette di collegare i dispositivi Apple a dei monitor esterni, una funzione decisamente utile.

iPadOS 16 sarà disponibile per i seguenti dispositivi:

iPad Pro (5° generazione)

iPad Pro (4° generazione)

iPad Pro (3° generazione)

iPad Pro (2° generzione)

iPad Pro (1° generazione)

iPad Air (4° generazione)

iPad Air (3° generazione)

iPad (9° generazione)

iPad (8° generazione)

iPad (7° generazione)

iPad (6° generazione)

iPad (5° generazione)

iPad mini (5° generazione)

macOS Ventura sarà disponibile sui seguenti dispositivi: