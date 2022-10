I 5 migliori set di LEGO Minecraft disponibili negli store ed online

Il rapporto tra LEGO e i videogiochi non è mai stato così forte. Un amore che può essere fatto risalire al 2005 e a LEGO Star Wars: Il videogioco, nonostante negli anni precedenti ci siano stati altri giochi su licenza per PC e le console dell'epoca. Il gioco di Traveller's Tales, però, ha creato un vero e proprio genere, i "videogiochi di LEGO", ma soprattutto ha contribuito al creare l'idea che il rapporto poteva non essere solo a senso unico. In altre parole che non solo i videogiochi sono un terreno fertile nel quale far arrivare i più famosi marchi LEGO, ma che i mattoncini danesi sono perfetti per ospitare i personaggi e gli universi dei più celebri videogiochi sul mercato. E nel pieno della "new wave" di prodotti LEGO, i prodotti legati ai videogames non puntano solo a un pubblico ben preciso, ma sono adatti a tutti, dai giovanissimi ai fan storici. Trai videogiochi, però, ce ne è uno che è subito sembrato il più adatto per una "conversione": Minecraft. L'opera di Mojang, grazie al suo stile squadrato, cubettoso, e al fatto che consente di costruire liberamente tutto quello che si vuole è sembrata subito l'accoppiamento perfetto per i celebri mattoncini. Per questo motivo ci siamo messi a cercare i 5 migliori set di LEGO dedicati a Minecraft disponibili nei negozi, in modo che possiate orientarvi nel caso in cui dobbiate fare un regalo a tema. Un regalo anche a voi stessi, ovviamente.

Il Capanno della volpe (21178) Il capanno della volpe Concettualmente simile alla Pig House, il Capanno della Volpe è un set piccolo, da 193 pezzi, perfetto per un regalino o come premio per un super voto. Nonostante le dimensioni contenuti, il Set consente di costruire una capanna a forma di volpacchiotto addormentato. Anche in questo caso l'effetto è bello sia da vedere, che da giocare. Come se non bastasse, unici sono il costume in pelle di volpe per l'eroe incluso, dotato di canna da pesca. A fargli compagnia una volpe, un volpacchiotto, una volpe artica e uno zombie affogato, forse il meno amichevole della compagnia.

La Casa dei Funghi (21179) La casa dei funghi La Casa dei Funghi è un chiaro esempio del perché troviamo l'abbinamento tra LEGO e Minecraft così riuscito. Nonostante il set sia piuttosto piccolo, contiene "soli" 272 pezzi, al suo interno troviamo tantissimi dettagli che faranno felici i fan del gioco di Minecraft. Ci sono, infatti, Alex, Fungo e un Cavalcatore di ragno, ovvero uno scheletro che cavalca un enorme ragno nero. Come se non bastasse la casetta a forma di fungo è facilmente scomponibile per consentire di accedere con facilità agli spazi interni dove è possibile trovare l'utilissimo tavolo da lavoro e tanti mobili. Immancabile lo scrigno contenente tutti i tesori raccolti durante le avventure.

Le segrete dello scheletro (21189) Le segrete dello scheletro Nel caso siate alla ricerca di nuove avventure, Le segrete dello scheletro sono il luogo perfetto da visitare. Si tratta di bastione pieno zeppo di nemici da affrontare -e vincere, ovviamente- all'interno del quale trovare risorse e tesori fondamentali per le proprie avventure. All'interno del set sono inclusi uno speleologo, 3 scheletri e 3 biomi differenti, in modo da poter affincare Le segrete dello scheletro a una grande varietà di altri set. Immancabili le tante sorprese che animano questo set, come un generatore rotante che svela un nuovo scheletro nascosto e una trappola che può scatenare una frana sugli avventurieri meno prudenti.

I Campi d’Allenamento (21183) I Campi d'Allenamento I Campi d'Allenamento sono un set di dimensioni generose, parliamo di oltre 530 pezzi per una struttura di 24x24x15 cm, ma che consentiranno di avere il quartier generale per i guerrieri di Minecraft. Qui, infatti, tutti gli avventurieri possono allenarsi ed equipaggiarsi al meglio per affrontare le loro avventure. Al suo interno è possibile trovare un ninja, un filibustiere, uno scheletro e un pipistrello, ma soprattutto tanti luoghi fondamentali per forgiare l'equipaggiamento necessario per le avventure. Al piano inferiore, infatti, c'è una caverna del fabbro dotata di incudine, fornace, supporto per l'armatura e altro con cui realizzare e riparare le armi. Al piano superiore, invece, i guerrieri si allenano e si preparano per le missioni all'interno del dojo. Per passare da un piano all'altro, o per ingannare i nemici, è possibile usare una botola attivabile grazie ad un blocco vicino all'albero.

Il villaggio abbandonato (21190) Il villaggio abbandonato Il villaggio abbandonato è un set molto flessibile, perfetto sia come luogo per le avventure, sia per completare, una volta disinfestato da mostri e ragnatele, il vostro villaggio di Minecraft. I 422 pezzi che lo compongono servono per costruire 4 diverse sezioni: la casa di un cacciatore di zombi con letto, forno, candele, banco da lavoro, torce e bersaglio per il tiro con l'arco; il luogo di lavoro di un abitante del villaggio zombie con altoforno, falò, supporto per l'armatura e un'armatura di diamanti; un campo di zucche di un contadino zombie con una compostiera e torce; e una casa abbandonata con zucche, barili, un tagliapietre e un gatto nero. Prima della conquista questo villaggio è pieno zeppo di ragnatele, zucche e mostri, ma il prode cacciatore di zombi potrà ripulire il tutto e farlo tornare in men che si dica un luogo ameno!