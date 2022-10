Silent Hill: scoperti indizi sui giochi in arrivo dalla diretta, si citano solo Steam e PlayStation

Come svelato tramite ResetEra, analizzando il video ufficiale della diretta dedicata a Silent Hill - in arrivo questa sera alle 23:00 ora italiana - è possibile accedere ai metadati e vede i tag usati per il video. Così facendo è possibile scoprire alcuni indizi sui giochi che saranno mostrati e sulle piattaforme. Secondo quanto indicato, i tag del video sono i seguenti:

Konami

Silent Hill 2

Silent Hill

PlayStation

Steam

Silent Hill Transmission

Silent Hill f

Ascension

Silent Hill Ascension

Return to Silent Hill

Teaser Trailer

Interview

Come potete vedere, tra i dati si citano solo le piattaforme Steam e PlayStation. Ovviamente questo non significa che i giochi non arriveranno su altre piattaforme: i metadati non sono una fonte completa, ma per certo è curioso e dà forza ai rumor secondo i quali Silent Hill sarà in qualche forma esclusiva PlayStation.

Si cita anche Return to Silent Hill, un film dedicato alla saga, così come sia il primo che il secondo capitolo di Silent Hill, che potrebbero essere parte di un remake. È anche possibile che "Silent Hill" (senza numero) non sia un riferimento al primo capitolo ma alla saga in generale.

I tag citano poi altri nomi, come "Transimission", "f" e "Ascension", ma per il moemnto è difficile sapere di cosa si tratti. VI invitiamo a seguire l'evento (insieme a Multiplayer.it ovviamente!) per scoprire qualcosa di più a riguardo.