Il Cortocircuito di oggi, 19 ottobre, parlerà di Microsoft vs CMA, Bayonetta 3 e non solo

Il Cortocircuito ritorna oggi, 19 ottobre, in diretta sul nostro canale Twitch, a partire dalle 16:00 con un'imperdibile nuova puntata della rubrica settimanale condotta da Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, che discuteranno le novità più interessanti degli ultimi giorni.

Nella puntata di oggi il nostro trio farà il punto della situazione sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, partendo dagli ultimi attacchi e contrattacchi tra il colosso di Redmond e il CMA, l'antitrust inglese, e offrirà il proprio parere su questa importantissima manovra che potrebbe cambiare drasticamente gli equilibri del mercato videoludico.

Successivamente si tornerà a parlare di cloud gaming, grazie alle ultime novità arrivate da casa Netflix, che a quanto pare è seriamente intenzionata a raggiungere gli utenti PC e TV e dire la sua in questo mercato. Una scelta sicuramente interessante e che si ricollega a Google Stadia e la sua chiusura.

Si parlerà anche della questione dei compensi dei doppiatori di Bayonetta 3 e del putiferio che si è scatenato al riguardo sui social. Lo faremo in compagnia di Max Di Benedetto, noto doppiatore italiano che ha prestato la sua voce per numerosi personaggi di film, serie e anime, nonché numerosi videogiochi, tra cui Revali di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, giusto per rimanere in tema.

