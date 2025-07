Classici, improbabili, dimenticati: 10 FPS dal nuovo libro di Bitmap Books

I libri di Bitmap Books seguono spesso lo stesso percorso: mettono assieme un gran numero di videogiochi. A volte in comune hanno il formato di appartenenza, altre volte il genere. Per Hurt Me Plenty: The Ultimate Guide to First-Person Shooters 2003-2010 vale questo secondo caso, perché è di fatto il secondo volume di un'opera iniziata nel 2022 con I'm Too Young To Die, dello stesso autore: Stuart Maine. Entrambi allungano le mani su anni e anni di sparatutto in prima persona e se la prima uscita si è occupata delle origini del genere come noi lo conosciamo, nel 1992, e della sua rapida proliferazione ed evoluzione, questa seconda parte racconta quello che è successo dal 2003 al 2010.

I motivi per cui si può trovare interessante un libro come Hurt Me Plenty sono almeno un paio e credo coesistano senza annullarsi a vicenda, anzi. C'è la voglia di ritrovare alcuni videogiochi molto amati o perlomeno frequentati a lungo, ma anche quella di saperne di più di moltissimi altri mai provati e forse nemmeno mai conosciuti. Hurt Me Plenty fornisce tutto quello che serve per conoscere in maniera completa un argomento: il contesto. Non è la storia dei dieci, venti o cinquanta migliori sparatutto dei loro anni, ma la rassegna di oltre duecento esponenti del genere. Nella maggior parte dei casi sono giochi che non hanno lasciato un segno tangibile nella storia, ma qualcuno (e forse molti) ha influenzato a modo suo il periodo. Solo attraverso decine e decine di videogiochi "sconosciuti", ci si può fare un'idea sensata delle logiche che hanno portato gli sparatutto in prima persona a essere quello che sono oggi: un genere di estremo successo e di straordinaria varietà.

Tra tutti gli FPS selezionati da Maine e inseriti in Hurt Me Plenty ne vogliamo prendere 10. È il modo più efficace per rendersi conto di quale possa essere l'esperienza della lettura del libro, un grosso coffe table book che non vuole essere divorato in poche sessioni, ma sbocconcellato di quando in quando. Le regole che si è dato Maine per ordinare la confusa materia riguardano i criteri per definire tale un FPS, ma anche il limite quasi inderogabile a un solo gioco per ogni serie citata. In effetti Hurt Me Plenty è molto più di un "semplice" elenco di circa 220 schede e di almeno altrettante immagini di gioco. Per decine di pagine la parte introduttiva si preoccupa di fare un interessante excursus sullo stato degli FPS per come li trova il periodo preso in esame e una serie di interviste puntellano le varie annate, che sono poi il criterio utilizzato per dare una scansione in capitoli a tutto il lavoro. Ci sono le testimonianze di Tim Willits di id Software, Ken Levine di Irrational Games, Garry Newman di Garry's Mod, Robin Walker di Team Fortress e di Minh Le di Counter Strike, tra le altre. Maine ha reso ancora più efficaci e misurate le sue disamine. Ogni gioco gode di una descrizione e di valutazioni misurate. Ci sono le descrizioni sommarie delle idee principali di gioco, un giudizio molto sintetico sulla loro efficacia, curiosità e non solo sullo sviluppo e, in più casi, anche alcuni dati riguardo al successo commerciale ottenuto. In uno spazio tutto sommato abbastanza ridotto, quello delle schede che sono nella maggior parte dei casi limitate a una pagina, Hurt Me Plenty riesce a fare un ritratto utile e a modo suo completo dei videogiochi. E non solo degli Half-Life 2, ovviamente.