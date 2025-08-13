Perché abbiamo smesso di amare i difetti nei videogiochi?

Il sistema di combattimento di Silent Hill 4: The Room è brutto. Non è solo difficile e particolare, è proprio brutto. Accendete la console o il PC, provate a rigiocarci e poi davanti allo specchio ammettete la verità. Già che ci siete, provate anche a combattere nuovamente Pyramid Head nell'originale Silent Hill 2, in quella stanzetta grande come un ripostiglio nei Blue Creek Apt.. Vi verrà da piangere. Eppure ricordiamo entrambi i giochi come dei classici.

Scusate l'incipit provocatorio di questo articolo, ma vi assicuro che si tratta di due dei miei titoli preferiti di sempre. E a dirla tutta è così anche per la comunità degli appassionati di videogiochi horror: Silent Hill 4 è diventato una storia di rivalsa, dal capitolo più odiato tra quelli giapponesi a un cult amato da chi sa guardare oltre. Silent Hill 2, invece, ha goduto da subito di un'aura - meritatissima - di intoccabilità. La stessa che si concede ai capolavori assoluti. Il fatto è che non c'è stato bisogno di perdonare loro i difetti, perché quei difetti erano parte del loro intero. Li definivano. Quei difetti erano Silent Hill.

Mi è capitato di pensarci, in questi giorni, specialmente dopo l'anteprima di Silent Hill f e dopo aver letto molte delle polemiche che ne sono scaturite. Tanti giocatori hanno speso parole dure sulla frequenza degli scontri, senza tenere conto che in Silent Hill 3 e in Silent Hill 4 si passava moltissimo tempo a uccidere mostri. Altre persone lo hanno paragonato a un soulslike, senza che ne esistesse alcun motivo, dal momento che non ha nemmeno una delle caratteristiche che definiscono il genere. In tanti si sono detti ormai disinteressati al progetto, in nome di un sistema di combattimento deludente, che non è piaciuto nemmeno a noi e che sicuramente può essere considerato un difetto. Ma è un difetto, per l'appunto, com'erano quelli dei capitoli precedenti.

Il sistema di combattimento di Silent Hill f ha già allontanato molti dal gioco in uscita a settembre

Leggendo quei commenti e analizzando il modo repentino in cui il sentimento nei confronti del videogioco è cambiato, mi è sembrato che il discorso attorno a ciò che definisce un'opera si sia appiattito. O meglio, che sia virato su metriche che poco hanno a che fare con la sua personalità. Chiaramente non è un discorso che vale solo per Silent Hill f. L'impressione è che, se un videogioco ha una visione diversa, che non sia sui binari di una saga, di un genere, di un modo di intendere certi titoli, corra il rischio di essere immediatamente scartato. Ma siamo sicuri che tutto ciò che non funziona secondo lo standard sia privo di valore?

Una volta il videogioco poteva essere grezzo, ma affascinante. Non è di certo un caso se nell'anteprima di Silent Hill f abbiamo nominato così tanti titoli dell'epoca PlayStation 2: videogiochi come Kuon, Forbidden Siren e Haunting Ground avevano grandi difetti, ma anche un fascino tutto loro, capace di lasciare qualcosa nel cuore dei giocatori che riuscivano ad andare al di là. O meglio, ad accettare l'idea che in un prodotto possano convivere pregi e difetti, senza che gli uni sommergano gli altri.