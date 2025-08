Silent Hill f viene paragonato ai souslike e i fan lottano tra loro

Online ci sono però molte persone che paiono non sapere precisamente cosa sia un soulslike e che usano il termine a sproposito, nel mezzo di lamentele del fatto che il videogioco è troppo "action" e quindi sarà brutto. Sono gli stessi discorsi fatti per il remake di Silent Hill 2, che si è poi rivelato un successo di critica e pubblico.

Silent Hill f è un horror ed è anche un gioco d'azione, con meccaniche come la schivata, gli attacchi pesanti e persino i "parry", ovvero la capacità di deviare il colpo del nemico per esporlo a un attacco da parte nostra. In altre parole è un soulslike , giusto? No.

Il caos di Silent Hill f e la reazione dei giocatori

Le discussioni online sul fatto che Silent Hill f è un soulslike sotto mentite spoglie sono state così rumorose che un fan ha sentito il bisogno di creare una discussione dedicata nel sub-reddit dedicato alla saga.

Pdeeznutsington ha scritto: "Sono genuinamente scioccato. È come dire a un bambino di seconda elementare di dire il nome di un tostapane e questo lo chiama frullatore. Cioè, non credo nemmeno che sappiate cosa sia un soulslike. Avere accesso a una schivata e dei boss difficili è una caratteristica comune del 90% dei giochi in terza persona disponibili. Cioè, non potete essere seri".

"Persino il tizio di IGN USA ha esplicitamente detto 'questo gioco non ha niente a che fare con i soulslike'." Poi continua spiegando le svariate caratteristiche tipiche di un soulslike (schivate, attacchi, gestione della stamina, scudi, necessità di eliminare in nemici per ottenere una valuta per potenziarsi...) e mostra come Silent Hill f abbia solo un frammento di tutto ciò. Afferma anche che "questa bugia plateale deve fermarsi", per poi usare parole più volgari che non ripetiamo.

La discussione ha già oltre un centinaio di commenti di conferma e centinaia di Mi Piace. Voi avete mai pensato che Silent Hill f sia un soulslike? Nella nostra mente non è mai sorto il dubbio, dobbiamo essere onesti.

Noi crediamo che "soulslike" sia diventata una parola usata oramai un po' a caso, anche per il fatto che il genere è diventato famoso. Di certo in ogni caso Silent Hill f includerà molti combattimenti, gli sviluppatori spiegano perché.