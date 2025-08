GTA 6 potrebbe costare 100$ ma venderebbe tantissimo in ogni caso per un analista, che parla di $10 miliardi

Grand Theft Auto 6 sembra destinato a rompere ogni record in termini di profitti e un modo per farlo sarebbe per certo aumentare il prezzo del videogioco. Persino gli analisti credono che sia possibile e che non avrà un impatto negativo sui risultati commerciali.

Le parole di Patcher sul prezzo di GTA 6

Patcher ha spiegato che si aspetta al lancio un prezzo alto, anche 100 dollari (che dovrebbero diventare 110€), e questo renderebbe il gioco di Rockstar Games il primo ad essere venduto a un prezzo così alto, se ovviamente non si contano le edizioni speciali.

Il prezzo però non sarebbe rilevante, perché Patcher si aspetta 10 miliardi di guadagni nell'arco vitale del gioco e 500 milioni all'anno da GTA Online. Il tutto ovviamente permetterebbe di coprire ampiamente i costi di sviluppo che secondo le stime di Patcher viaggerebbero sui 1,5 miliardi di dollari: si tratta di una cifra simile a quella indicata da altri analisti.

Ovviamente Patcher è noto per la propria tendenza a proporre analisi un po' estreme e non ha informazioni ufficiali sulla questione. Non pensiate che GTA 6 costerà per certo così tanto. Ciò che però possiamo estrapolare dal discorso - non che ci voglia una schiera di analisti per capirlo - è che praticamente tutti danno per scontato che Grand Theft Auto VI sarà un successo enorme e che muoverà un mucchio di soldi. Non è mai bene dare certezze, ma ammettiamo che anche noi troviamo difficile che il videogioco sia un vero e proprio insuccesso, sia al lancio che sul lungo termine.

Parlando sempre di speculazioni, vi segnaliamo che GTA 6 andrà a 30 FPS ed è una scelta migliore rispetto ai 60 FPS, per un noto ex-Rockstar.