Titan Quest 2 sta vendendo bene in Accesso Anticipato: THQ Nordic svela i risultati

THQ Nordic ha annunciato che Titan Quest 2 è già riuscito a vendere più di 300.000 copie in meno di tre giorni dal suo debutto in accesso anticipato su PC. Ricordiamo che il videogioco è disponibile tramite Steam o Epic Games Store.

Cosa ottenete acquistando ora Titan Quest 2

Secondo Grimlore Games, questa versione di Titan Quest II include circa 15 ore di contenuti. La versione completa dovrebbe essere disponibile tra circa un anno; tuttavia, una volta che il gioco raggiungerà la versione 1.0, il prezzo sarà aumentato a 49,99 €. Coloro che desiderano partecipare all'accesso anticipato possono farlo a un prezzo scontato di 29,99 € e, da oggi fino all'8 agosto, è previsto un ulteriore sconto del 20% che porta il prezzo a 23,99 €.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Grimlore prevede di aggiungere nuove abilità, contenuti, parti di mondo, storie e missioni, oltre a nuove funzionalità per migliorare la longevità del gioco, come la creazione di oggetti. Queste nuove funzionalità e contenuti saranno pubblicati in accesso anticipato non appena saranno pronti.

Gli aggiornamenti minori, come correzioni di bug, bilanciamenti e piccole modifiche, dovrebbero essere pubblicati mensilmente, anche se potranno essere saltati se non saranno necessari interventi significativi. Gli aggiornamenti importanti, che aggiungono nuove funzionalità, meccaniche e/o contenuti significativi, saranno distribuiti all'incirca ogni tre mesi. Lo studio introdurrà anche varie traduzioni del gioco durante il periodo di accesso anticipato, poiché attualmente è disponibile solo in inglese.

Titan Quest 2 sarà pubblicato su console quando uscirà dall'Accesso Anticipato su PC: non c'è ancora una data precisa. Ricordiamo che Titan Quest 2 è una sorta di "Diablo nella mitologia greca".