L'accesso anticipato di Titan Quest 2 è stato rinviato, ecco il nuovo perido d'uscita

L'editore THQ Nordic e lo sviluppatore Grimlore Games hanno ufficialmente posticipato il lancio in Accesso Anticipato di Titan Quest II per PC su Steam, inizialmente previsto per lo scorso inverno, quindi ipotizzato per questa primavera, e ora finito all'estate in arrivo. Dopo un periodo non ancora ben definito, arriverà il lancio della versione completa su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.