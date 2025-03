Registratevi al playtest di Titan Quest 2 per giocarci in anticipo

L'editore THQ Nordic ha annunciato l'arrivo di un playtest dell'attesissimo Titan Quest 2, cui potete registrarvi da subito per avere la speranza di poterci giocare in anticipo. Il playtest si svolgerà prima della pubblicazione in accesso anticipato su Steam ed Epic Games Store. Purtroppo non si conosce ancora la data d'uscita, quindi il playtest è un ottimo modo per portarsi avanti.