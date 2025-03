Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land è stato premiato dai voti di Famitsu

Nuova settimana, nuovi giro di voti assegnati dalla rivista Famitsu ai giochi del momento. In realtà nel numer 1890 ci sono state davvero pochissime recensioni, solo due, che hanno premiato il gioco di ruolo giapponese Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land con un bel 34 / 40 (i voti di Famitsu sono la somma dei voti su base 10 di quattro redattori diversi).

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco delle recensioni, con le piattaforme considerate e i voti espressi da Famitsu:

Un combattimento di Alter Age

Alter Age (PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) - 8 / 7 / 7 / 7 [29/40]

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land (PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) - 9 / 8 / 8 / 9 [34/40]

In uscita il 21 marzo 2025, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, racconta "la storia di Yumia e delle sue compagne che, affrontando i loro ricordi e malgrado le incertezze, intraprendono la propria strada e il percorso in cui credono."

Si tratta dell'ultimo capitolo di una serie di Koei Tecmo che vanta sempre delle ottime vendite, per quanto sia rivolto a una nicchia di appassionati.