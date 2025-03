Spectre Divide è appena arrivato su console ma chiuderà subito, il team Mountaintop verrà smantellato

Nella nostra recensione parlavamo di uno sparatutto tattico molto promettente , in grado di apportare qualcosa di effettivamente nuovo al panorama un po' affollato del genere in questione, grazie soprattutto al sistema di trasferimento tra i corpi dei personaggi in gioco, ma evidentemente non è riuscito ad affermarsi.

Il messaggio del team tra saluti, ringraziamenti e rimborsi

"Purtroppo, il lancio della Stagione 1 non ha raggiunto il livello di successo necessario per sostenere il gioco e tenere a galla Mountaintop", ha riferito il CEO Nate Mitchell in un messaggio rivolto al pubblico, in cui spiega la prossima chiusura di Spectre Divide e del team stesso.

"Eravamo ottimisti per la prima settimana. Abbiamo avuto circa 400.000 giocatori, con un picco di giocatori contemporanei di circa 10.000 su tutte le piattaforme. Ma con il passare del tempo, non abbiamo visto un numero sufficiente di giocatori attivi e di entrate per coprire i costi quotidiani di Spectre e dello studio".

Il supporto al gioco verrà disattivato "entro i prossimi 30 giorni", a quanto pare senza ancora una data specifica per la chiusura, con il team che ha intenzione di disabilitare gli acquisti in-game e rimborsare i denaro speso dall'avvio della Stagione 1 attraverso le varie piattaforme.

Ulteriori informazioni su questo aspetto arriveranno in seguito, probabilmente con una data precisa sullo spegnimento dei server e dunque la chiusura definitiva di Spectre Divide. Intanto, il team chiuderà già questa settimana, con una scelta alquanto drastica: "Dopo il lancio del PC, abbiamo speso il nostro capitale residuo il più possibile, ma a questo punto non abbiamo più fondi per sostenere il gioco. Ciò significa che Mountaintop chiuderà i battenti alla fine di questa settimana".