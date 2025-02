Ecco la data di uscita di Spectre Divide su PS5 e Xbox Series X|S

La nostra recensione

Se avete letto la nostra recensione di Spectre Divide per PC, vi sarà già chiaro che il titolo di Mountaintop Studios possiede delle grandi qualità, che tuttavia non garantiscono automaticamente la sopravvivenza in un mercato live service come quello di oggi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Proprio per questo il debutto della Stagione 1: Flashpoint sarà molto importante per le prospettive future del gioco, e il lancio su PS5 e Xbox Series X|S avverrà proprio in concomitanza con questo aggiornamento.