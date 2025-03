Il team di FragPunk si prende gioco del rivale Spectre Divide per il suo fallimento, poi di scusa

Bad Guitar Studio (FragPunk) ha usato un meme di Captain America in risposta al messaggio di Mountaintop Studios (Spectre Divide) riguardo alla chiusura. Per fortuna, si è poi resa conto di aver sbagliato.

Le scuse del team di FragPunk

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Bad Guitar Studio ha pubblicato un meme nel quale in pratica afferma di essere superiore a Mountaintop Studios. Supponiamo che lo scopo fosse causare l'ilarità dei giocatori e apparire divertente, ma la cosa gli si è ritorta contro.

L'account di FragPunk scrive, in traduzione: "Oggi abbiamo condiviso un commento insensibile e poco professionale in risposta alla chiusura di Mountaintop Studios. Il contenuto non riflette i valori del nostro studio o il rispetto per i colleghi del settore. Vogliamo porgere le nostre più sincere scuse a tutti i dipendenti di Mountaintop Studios e abbiamo preso provvedimenti per garantire che ciò non si ripeta."

Vale la pena ricordare anche che Mountaintop Studios era un team indipendente, che ha sviluppato Spectre Divide a proprie spese. Bad Guitar Studio, invece, è una sussidiaria di Thunderful, che a sua volta è una sussidiaria di NetEase Games. Il team di FragPunk ha le spalle coperte al momento grazie al proprio editore, ma al tempo stesso non è impossibile che quest'ultimo decida di chiudere tutto nel caso nel quale FragPunk non ottenga rapidamente i risultati sperati.