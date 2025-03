Pixel 9a svelato in anticipo: video unboxing e prima recensione del nuovo smartphone di Google sono online

Il Pixel 9a , atteso smartphone di Google, si mostra in anteprima in due video pubblicati su YouTube. Questi filmati offrono uno sguardo approfondito sul dispositivo, confermando il design con bordi piatti e cornici evidenti, oltre a svelare le prime impressioni sulle sue capacità.

Le info su Google Pixel 9a

Il primo video, in lingua hindi, si concentra sull'unboxing e sul design del Pixel 9a. Si conferma la presenza di un display OLED da 6,3 pollici e di un modulo fotocamera posteriore con due sensori.

Il secondo video, in inglese, mostra l'interfaccia utente, scatti fotografici e clip video, evidenziando le ottime prestazioni della fotocamera per la fascia media.

I video mostrano anche alcune delle capacità del Pixel 9a in ambiti come il gaming e la fotografia. Le prime impressioni sono positive, con prestazioni fluide e una fotocamera che sembra in grado di scattare foto e video di buona qualità. Ci sono anche alcuni test in benchmark di gaming, dove le prestazioni sono buone per un medio gamma, ma ovviamente con qualche compromesso.

Mancano invece conferme ufficiali sul prezzo di vendita, che comunque dovrebbe essere sui 550€ per il modello da 128GB, e su alcuni dettagli tecnici. Si tratta di informazioni importanti per valutare appieno il Pixel 9a e il suo posizionamento sul mercato, ma ormai dovrebbe mancare davvero poco all'annuncio ufficiale.

Voi che ne pensate di quanto emerso finora? Vi sembra lo smartphone che fa per voi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto trova il mio dispositivo di Google si aggiorna: interfaccia rinnovata e "trova" anche le persone.