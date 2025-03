Trova il mio dispositivo si aggiorna: interfaccia rinnovata e "trova" anche le persone

La nuova interfaccia presenta una schermata principale divisa in due sezioni: una mappa in alto che mostra la posizione dell'utente e dei dispositivi nelle vicinanze, e un menu a scorrimento in basso con l'elenco dei dispositivi collegati all'account Google.

Google ha rilasciato la versione 3.1.277-4 di "Trova il mio dispositivo" , l'applicazione che consente di localizzare smartphone, tablet, tracker e altri dispositivi Android. L'ultimo aggiornamento, disponibile sul Play Store, introduce due novità principali: un restyling dell'interfaccia e una nuova scheda "Persone" (in fase beta) per la condivisione della posizione.

La nuova interfaccia di Trova il mio dispositivo

Il nuovo layout, generalmente più chiaro e intuitivo, sostituisce la precedente lista a schermo intero. Inoltre, il pulsante in alto a destra permette ora di cambiare rapidamente account, accedere come ospiti, visualizzare gli account bloccati e gestire le impostazioni di condivisione della posizione.

La nuova interfaccia di Trova il mio dispositivo (fonte: 9to5google)

La scheda "Persone" (beta) introduce una nuova funzione per condividere la posizione in tempo reale con amici e familiari. Si può scegliere di condividere la posizione per un'ora, per tutto il giorno, fino alla disattivazione o per un periodo personalizzato. Chi riceve la condivisione può visualizzare l'indirizzo più vicino alla posizione, la batteria residua del dispositivo e la posizione sulla mappa. La condivisione avviene tramite invito in-app o link.

Questi aggiornamenti rendono "Trova il mio dispositivo" ancora più utile per localizzare i propri dispositivi e rimanere in contatto con le persone care. Il tutto è già disponibile anche in Italia.

Voi che cosa ne pensate di questo aggiornamento? Diteci la vostra nei commenti, mentre Google dice addio ad Assistant: Gemini prende definitivamente il suo posto su smartphone, tablet e dispositivi smart.