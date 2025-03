Google Assistant addio: Gemini prende definitivamente il suo posto su smartphone, tablet e dispositivi smart

Google ha annunciato un cambiamento significativo nel suo ecosistema di intelligenza artificiale: l'azienda sta per abbandonare Google Assistant , il suo storico assistente vocale, per concentrarsi su Gemini. Questo passaggio segna una nuova fase nello sviluppo degli assistenti virtuali e promette di portare nuove funzionalità e miglioramenti agli utenti.

Google Assistant addio

Questo aggiornamento non riguarderà solo gli smartphone, ma si estenderà anche a tablet, dispositivi indossabili come cuffie e orologi, e persino ai dispositivi per la smart home come altoparlanti, display e TV.

Immagine promozionale per Gemini

La decisione di abbandonare Google Assistant non è improvvisa. Gemini è diventato il marchio ombrello per molti degli sforzi di Google nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'assistenza virtuale. Il classico Google Assistant, lanciato nel 2016, "non sarà più accessibile sulla maggior parte dei dispositivi mobili o disponibile per nuovi download sugli app store mobili" entro la fine dell'anno. Tuttavia, è importante notare che i telefoni con Android 9 o versioni precedenti e con meno di 2 GB di RAM potranno ancora utilizzare il vecchio Assistant.

Questo cambiamento solleva diverse domande su come Gemini si differenzierà da Google Assistant e quali nuove funzionalità offrirà. Google ha promesso di condividere maggiori dettagli "nei prossimi mesi", e si ipotizza che ulteriori informazioni potrebbero essere rivelate durante il Google I/O a maggio. Nel frattempo, Google Assistant continuerà a funzionare sui dispositivi esistenti, garantendo una transizione graduale per gli utenti.

Voi che ne pensate di questo passaggio di testimone? Avete già sperimentato le funzioni di Gemini come assistente virtuale? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Google DeepMind rivoluziona la robotica con Gemini Robotics: più destrezza e autonomia nei compiti fisici.