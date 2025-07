Google AI Mode si arricchisce di nuove funzionalità: Canvas, Search Live con video, caricamento PDF e altro ancora

Google sta aggiornando l'AI Mode con ulteriori opzioni volte a offrire un'esperienza ancora più funzionale e intuitiva. Tra le novità principali troviamo infatti l'inserimento di video in Search Live, quindi potrete mostrare ad AI Mode ciò che vedete in tempo reale. Tra le altre funzioni troviamo anche il caricamento di file PDF, Canvas e altro ancora. Questo aggiornamento è in fase di rollout negli Stati Uniti, quindi vi aggiorneremo non appena sarà disponibile anche in Italia. Vediamo tutti i dettagli in merito.