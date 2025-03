CS: Legacy è un remake di Counter-Strike 1.6 sviluppato da appassionati

Un gruppo di appassionati dalla vasta community di giocatori dello sparatutto Valve ha annunciato CS: Legacy, un progetto che si presenta come un remake standalone di Counter-Strike 1.6, costruito interamente con asset e codice costruiti da zero, dunque non si tratterebbe di una mod.

Il team di sviluppatori amatoriali ha precedentemente lavorato a CSPromod tra il 2008 e il 2012, dunque si tratta di persone piuttosto esperte nell'ambito anche delle mod per il titolo Valve, ma in questo caso si tratterebbe di un progetto decisamente più ambizioso.

L'idea di CS: Legacy è proporre un remake totale di Counter-Strike 1.6, ma sviluppato come un gioco a parte, sia per quanto riguarda il codice utilizzato che gli asset grafici, ovvero texture, modelli 3D, animazioni, interfaccia, audio e tutto il resto.