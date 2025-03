Tutta la nuova serie di iPhone 17 si mette a confronto grazie alle unità dummy

Una delle novità principali nel settore degli smartphone è rappresentata dall'introduzione di due modelli ultra-sottili, che saranno rispettivamente Samsung Galaxy S25 Edge e l'inedito iPhone 17 Air, ancora non annunciato ufficialmente dalla compagnia di Cupertino. In particolare, un leak delle ultime ore avrebbe messo in mostra le unità dummy della nuova serie di smartphone, comprendendo il modello base, iPhone 17 Air e i due modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Le unità dummy di iPhone 17 e lo spessore di iPhone 17 Air Nello specifico, le unità dummy trapelate in rete dall'informatore Sonny Dickson confermerebbero a tutti gli effetti che iPhone 17 Air presenterà un display da 6,6 pollici di diagonale, ponendolo esattamente a metà tra i 6,3 pollici di iPhone 16 Pro e i 6.9 pollici di iPhone 16 Pro Max, usciti di recente sul mercato. Messo a confronto con le unità dummy dei modelli standard e iPhone 17 Pro, lo spessore ridotto di iPhone 17 Air apparirebbe ancor più evidente, con uno spessore del corpo pari a 5,4 millimetri. Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe addirittura considerato di rimuovere la porta USB-C, scelta che potrebbe essere attuata per i modelli che usciranno negli anni futuri, sulla base della risposta da parte del mercato. Lo spessore a confronto delle unità dummy della nuova serie iPhone 17 Air Ricordiamo che il nuovo iPhone 17 Air offrirà probabilmente una batteria ad alta densità in grado di fronteggiare i compromessi dovuti allo spessore, e sarà provvisto di un sensore unico per il modulo fotocamere, contrariamente al resto della serie. Previsto anche in questo caso il tasto Controllo Fotocamera, già introdotto l'anno scorso con iPhone 16 per la regolazione dello zoom e l'acquisizione degli scatti.