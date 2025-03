Altri 12 giochi sono stati aggiunti ai titoli utilizzabili su Xbox Cloud al di fuori di Game Pass

Il catalogo sembra essere in costante espansione, con diversi ampliamenti che si sono registrati soprattutto di recente, portando il totale a oltre un centinaio di titoli (considerando anche le diverse edizioni di uno stesso gioco).

Si tratta di un'estensione di Xbox Cloud, che consente agli abbonati di Game Pass Ultimate di utilizzare alcuni titoli in streaming che non fanno necessariamente parte del catalogo Game Pass ma che sono posseduti dagli utenti.

Si espande ulteriormente il catalogo della libreria "Stream your own games", o "Riproduci in streaming il tuo gioco", con altri 12 giochi che sono stati aggiunti alla libreria del servizio che consente di giocare su Xbox Cloud a titoli posseduti al di fuori di Game Pass.

Un catalogo in costante espansione

Non è molto facile tenere traccia dell'andamento del servizio "Riproduci in streaming il tuo gioco" visto che le aggiunte vengono fatte solitamente senza particolari annunci da parte di Microsoft, dunque la cosa migliore è probabilmente dare un'occhiata alla pagina ufficiale del servizio, che consente anche di far partire direttamente i titoli posseduti cliccandoci sopra e giocando attraverso il browser internet.

Un'immagine di Lies of P

I titoli che risultano aggiunti di recente sono i seguenti:

Conan Exiles

Evil West

Fishing Planet

Gotham Knights

Lies of P

Lost Records: Bloom & Rage

No More Heroes 3

Party Animals

Solar Ash

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Suicide Squad: Kill the Justice League

The Crew 2

Tutti questi giochi possono dunque essere giocati in cloud gaming dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, purché li possiedano all'interno della propria libreria, consentendo così un ulteriore accesso e modalità di fruizione per i giochi in questione.