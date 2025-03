Undertale ha raggiunto un nuovo record di giocatori su Steam a quasi 10 anni dall'uscita grazie ai saldi

Come dimostrano i dati di SteamDB, Undertale ieri alle 15:00 ha totalizzato 11.071 utenti simultanei sulla piattaforma di Valve, dei numeri davvero eccezionali se condideriamo che parliamo di un titolo indipendente un po' di nicchia e che tra l'altro è in commercio da così tanti anni. In precedenza il picco più alto era stato registrato a dicembre del 2025, quando aveva superato la soglia dei 10.000 utenti a dicembre del 2015.

Merito del prezzo stracciato di Undertale su Steam

Come accennato in apertura, il grosso del merito è il super sconto a cui viene proposto attualmente Undertale con i Saldi Primaverili di Steam, che permette di acquistarlo a 0,99 euro, in pratica quanto un caffè al bar. Se l'offerta fa gola anche a voi, potrete raggiungere la pagina di Undertale a questo indirizzo.

Per chi non lo conoscesse, Undertale GDR in cui i giocatori possono scegliere tra combattere o fare amicizia con i nemici. Ogni scelta influenza la storia, rendendola altamente personalizzabile, al punto che è possibile completare il gioco senza combattere mai, nonché vivivere situazioni originali e interessanti, il tutto accompagnato da un umorismo ricercato, una colonna sonora memorabile e temi profondi. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Undertale.