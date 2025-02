Undertale Plus sarà la mod che rivitalizzerà il gioco?

Recentemente è stato annunciato Undertale Plus , che possiamo definire una mod fatta di mod per il gioco di culto di tobyfox . L'idea è quella di consentire ai giocatori di personalizzare la loro esperienza, migliorando al contempo alcuni aspetti per modernizzarla un po'. Non si parla solo di grafica ma, come vedremo, anche di interfaccia e di altri elementi. Attualmente non ci sono file da scaricare, ma la sola idea è piaciuta così tanto che la comunità di Undertale ne sta parlando un bel po', tanto da renderci curiosi di scoprire il perché di tanta eccitazione.

Le novità di Undertale Plus

I primi dubbi che vengono risolti dalle FAQ ufficiali riguardano la natura di Undertale Plus. Viene infatti spiegato che dopo l'installazione l'utente potrà attivare o disattivare tutte le modifiche, di cui parleremo tra breve. La mod è così personalizzabile che, volendo, dopo averla installata si potrà avere comunque l'esperienza vanilla (il gioco base senza mod o addon). In tutta sincerità, non avrebbe molto senso installare una mod per non usarla, ma è chiara in questo caso quale sia la filosofia di fondo che ha spinto gli autori a fare questa scelta, ossia dare la libertà assoluta agli utenti. Ma come cambierà Undertale dopo l'installazione di Undertale Plus?

Principalmente, i giocatori avranno accesso alla possibilità di attivare delle caratteristiche avanzate che faranno sicuramente piacere, nonché di usare o meno delle mod collegate, selezionate dai modder. Il filmato di presentazione ha mostrato la presenza di sprite colorati, nonché il supporto per le risoluzioni widescreen e per i 60 fps. Da notare che all'allargamento della risoluzione corrisponde l'aggiunta di sfondi più ampi, così che non si vadano a creare dei vuoti o delle distorsioni nelle immagini.

I combattimenti alla Deltarune in Undertale

Inoltre, sono state rimasterizzate tutte le musiche, aggiunti i contenuti esclusivi delle versioni console (combattimenti contro nemici unici, menù di configurazione accessori, versioni differenti per il Dog Shrine e tante altre ancora). Risolti anche alcuni bug lasciati da tobyfox, che in questo momento si sta dedicando a Deltarune, e reso visibile l'equipaggiamento.