Kingdom Come: Deliverance 2 non ha entusiasmato Famitsu, a giudicare dai voti

A quanto sembra Kingdom Come: Deliverance 2 non ha entusiasmato Famitsu: i quattro redattori della rivista giapponese hanno assegnato all'RPG di Warhorse Studios tre 8 e un 7, per un totale di appena 31/40.

Si tratta di un punteggio ben poco entusiasmante rispetto a quelli che sono gli standard della celebre testata nipponica che tuttavia, come sappiamo, svolge più una funzione promozionale che non di effettiva critica, come accade invece altrove.

Kingdom Come: Deliverance 2 - 8/8/7/8 [31/40]

Promenade (PS5, PS4, Switch) - 8/9/7/7 [31/40]

Synduality: Echo of Ada (PS5, Xbox Series) - 7/7/7/8 [29/40]

In generale le recensioni comparse sul numero 1885 di Famitsu non fanno gridare al miracolo, con il piacevole platform puzzle Promenade che ha portato a casa i voti più alti (un 9, un 8 e due 7, per un totale di 31/40).

Non è andata altrettanto bene a Synduality: Echo of Ada, sebbene a giudicare dalle valutazioni internazionali il titolo prodotto da Bandai Namco sembra essere stato trattato con i guanti: per lui un 8 e tre 7, per un totale di 29/40.