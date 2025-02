La classifica Steam vede Kingdom Come: Deliverance 2 e Marvel's Spider-Man 2 in testa

La classifica Steam dal 28 gennaio al 4 febbraio vede in testa Kingdom Come: Deliverance 2 e Marvel's Spider-Man 2, rispettivamente in prima e in seconda posizione, mentre al terzo posto c'è Sid Meier's Civilization 7.

Kingdom Come: Deliverance 2 Marvel's Spider-Man 2 Sid Meier's Civilization 7 Steam Deck Red Dead Redemption 2 Monster Hunter Wilds Call of Duty: Black Ops 6 Hello Kitty Island Adventure Cyberpunk 2077 Call of Duty: Black Ops 6 - Stagione 2: Blackcell

È molto interessante il fatto che questa settimana ben tre giochi abbiano superato le vendite totalizzate da Steam Deck, cosa piuttosto rara, mentre Red Dead Redemption 2 resiste nella parte alta della classifica grazie al ben noto sconto disponibile su Steam.