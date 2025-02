Per il CEO di EA Dragon Age: The Veilguard è stato "realizzato e pubblicato con un'esecuzione impeccabile"

Per Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts, Dragon Age: The Veilguard è stato un gioco "realizzato e pubblicato con un'esecuzione impeccabile", ma che non ha riscosso il successo commerciale sperato in quanto il pubblico oggi cerca sempre di più "mondi condivisi e un coinvolgimento più profondo", una descrizione che sembra calzare a pennello con i live service. Del resto rappresentano il grosso del fatturato della compagnia (il 74% nell'ultimo trimestre fiscale) e lo stesso The Veilguard era nato come un GaaS incentrato sul multiplayer.

"Il terzo trimestre non abbiamo ottenuto il risultato finanziario che volevamo o che ci aspettavamo", ha dichiarato Wilson. "Sappiamo che, in qualità di leader dell'intrattenimento globale, i grandi titoli, anche se costruiti e pubblicati con un'esecuzione impeccabile, a volte non soddisfano le nostre aspettative finanziarie."

"Per andare oltre il pubblico di riferimento, i giochi devono rispondere direttamente alle esigenze in evoluzione dei giocatori, che cercano sempre più caratteristiche di mondi condivisi e un coinvolgimento più profondo accanto a narrazioni di alta qualità in questa amata categoria. Dragon Age ha avuto un lancio di alta qualità ed è stato ben valutato dalla critica e da coloro che hanno giocato; tuttavia, non ha risuonato con un pubblico sufficientemente ampio in questo mercato altamente competitivo".