Un'attrice di Dragon Age: The Veilguard si è detta devastata dalle critiche a BioWare

Alix Wilton Regan si è detta devastata dalle critiche a BioWare: nel corso di un'intervista, l'attrice di Dragon Age: The Veilguard ha parlato di come il gioco a suo avviso non meritasse tutto quell'odio, probabilmente rivolto allo studio e non all'opera.

"Mi sento assolutamente devastata per BioWare come studio, per il fatto che abbiano ricevuto reazioni così contrastanti rispetto al gioco", ha detto l'attrice. "Personalmente ho pensato che fosse un gioco davvero solido: mi è sembrato che fosse semplicemente BioWare che faceva BioWare."

"Penso anche che molte persone in un certo senso volessero vederlo fallire, o volessero veder fallire BioWare, semplicemente perché sono cattive; e purtroppo su internet di gente simile ce n'è parecchia, come abbiamo scoperto."

"Le persone attaccavano il gioco prima ancora che fosse uscito", ha continuato Wilton Regan. "È ridicolo. Come puoi giudicare un gioco, un libro, un film, una serie TV prima che sia effettivamente uscita? Non puoi. È una posizione idiota da assumere."