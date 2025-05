Il nuovo aggiornamento di DOOM: The Dark Ages aumenta la difficoltà

id Software ha pubblicato un aggiornamento che aumenta la difficoltà di DOOM: The Dark Ages, in risposta alle lamentele degli utenti che parlavano di un'esperienza dal grado di sfida spesso banale, specie in confronto ai precedenti capitoli.

Di fronte alla prospettiva di una campagna troppo facile, gli sviluppatori hanno effettuato un ribilanciamento che rende i nemici più aggressivi e capaci di infliggere danni aumentati, diminuisce i kit per salute e armatura, e rende al contempo meno indulgente il sistema di parry.

Per fare un esempio, l'Agaddon Hunter in precedenza era in grado di spezzare la corazza del DOOM Slayer con un colpo messo a segno, mentre ora è capace di ammazzarci direttamente; e qualcosa di molto simile è accaduto con avversari come il Pinky Rider e il Komodo.

A quanto pare id Software ha cambiato un po' tutto l'approccio, tanto che anche le meccaniche pensate per lasciare uno spiraglio di sopravvivenza nei momenti critici sono state riviste, richiedendo al giocatore di compiere scelte più tattiche e meno cariche a testa bassa.