DOOM: The Dark Ages ha già raggiunto un gran numero di giocatori, ecco quanti

L'editore Bethesda e lo studio di sviluppo id Software hanno annunciato che DOOM: The Dark Ages , il nuovo capitolo della fondamentale serie di sparatutto in prima persona nata nei primi anni '90, ha raggiunto i tre milioni di giocatori . È stato lanciato il 15 maggio su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC.

Il più veloce

Stando a quanto annunciato, si tratta del lancio più grande nella storia di id Software. Il traguardo dei 3 milioni è stato raggiunto a una velocità sette volte maggiore rispetto a DOOM Eternal, il capitolo della serie precedente che, secondo SuperData, vendette 3 milioni di copie in formato digitale nel primo mese.

L'immagine di annuncio

Chiaramente, la presenza nel servizio in abbonamento Game Pass avrà contribuito al risultato, visto che si parla di numero di giocatori complessivo e non di vendite effettive.

Probabilmente questo è anche il motivo per cui il picco massimo di giocatori simultanei su Steam di DOOM: The Dark Ages, 30.232 giocatori, non ha nemmeno sfiorato quello di DOOM Eternal che fu di quasi 105.000 giocatori. Comunque sia, difficilmente avremo i dati divisi, visto che Microsoft è interessata a far capire che molti scelgono di giocare i suoi titoli tramite Game Pass.

Per il resto, c'è anche da dire che DOOM: The Dark Ages sta facendo degli ottimi piazzamenti in diverse classifiche internazionali, segno che le vendite devono essere state comunque consistenti, in particolare su PlayStation 5, unica piattaforma dove il gioco non è accessibile tramite servizi in abbonamento.