DOOM: The Dark Ages è in vetta alla classifica settimanale dei giochi più venduti su Steam

SteamDB ha pubblicato la consueta classifica settimanale dei giochi più venduti su Steam, in questo caso nella settimana compresa fra il 13 e il 20 maggio, che vede DOOM: The Dark Ages in vetta ma ottime posizioni anche per Stellar Blade e Clair Obscur: Expedition 33.

La classifica è stilata in base ai ricavi e vede dunque il nuovo sparatutto di id Software dominare il panorama Steam durante la sua settimana di lancio, con Stellar Blade e Clair Obscur: Expedition 33 a seguire e vari altri titoli di notevole interesse a completare la top ten.

Non ci sono ancora dati precisi sull'andamento di DOOM: The Dark Ages, al di là del fatto che i numeri in termini di utenti contemporanei su Steam sono stati decisamente più bassi rispetto a quelli visti al lancio di DOOM Eternal, sebbene in questo caso ci sia da mettere in conto l'uscita al day one nel catalogo di Game Pass, che ha probabilmente modificato gli equilibri, oltre alla richiesta delle schede NVIDIA RTX su PC che ha forse influito sulla diffusione attraverso Steam.