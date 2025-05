Jurassic World: La Rinascita si mostra in un nuovo spettacolare trailer ufficiale

Universal Pictures ha pubblicato un trailer ufficiale per Jurassic World: La Rinascita, il nuovo film della serie dedicata ai dinosauri che è in arrivo questa estate al cinema, con il video che mostra una nuova dose di azione ad alto tasso di adrenalina.

Il film mette in scena una nuova storia posizionata cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World: Il Dominio, con un cast di personaggi praticamente tutto nuovo rispetto agli ultimi tre film della serie e una premessa anche piuttosto differente da quanto visto finora.

Dopo il caos generato dalla diffusione delle creature in tutto il globo, la situazione sembra essersi generalmente ristabilizzata, in quanto i dinosauri sembra non siano stati in grado di adattarsi in maniera diffusa, riuscendo a sopravvivere soltanto in ambienti con clima equatoriale e piuttosto isolati.