Jurassic World: Il dominio, la recensione dell'ultimo film della trilogia giurassica

E infatti Jurassic World: Il dominio ricorre a un altro cliché che ormai si è insinuato in quel di Hollywood: se il tuo reboot perde i colpi, recupera gli attori originali per una dose di sana nostalgia. È esattamente quello che ha fatto Trevorrow, tornato al timone per l'ultimo capitolo della nuova trilogia, nonché della saga cominciata quasi trent'anni fa.

Per chi non lo sapesse, il compianto Michael Crichton di romanzi su Jurassic Park ne ha scritti solo due: Jurassic Park, appunto, e Il regno perduto, che ispirò liberamente la seconda pellicola diretta da Steven Spielberg. È facile immaginare, insomma, che si siano fatti i salti mortali per arrivare a sei film.

Jurassic World è stato l'ennesimo tentativo di rivitalizzare una serie, ad anni di distanza, con una sorta di reboot basato su parallelismi, citazioni e fanservice. Il primo capitolo aveva anche funzionato abbastanza bene: il cast era accattivante e il feeling ricordava l'originale Jurassic Park in un contesto più moderno. Non ha mai retto il confronto col capolavoro di Steven Spielberg datato 1993, ma ha meritato il successo che ha portato sotto i riflettori Colin Trevorrow, regista poi puntato da Disney per la trilogia sequel di Star Wars. Interrotta la collaborazione per divergenze mai ufficialmente chiarite, Trevorrow ha continuato a lavorare sul marchio della Universal come scrittore e produttore esecutivo di Jurassic World: Il regno distrutto , un sequel che mostrava già tutti i limiti di una storia che si stava spremendo oltremisura.

Due storie che si intrecciano

Jurassic World: Il dominio, i protagonisti originali in una scena del film

Che ci siano i cosiddetti Big 3 lo sanno ormai pure su Marte, tanto se n'è parlato: sono comparsi in tutti i trailer, sulle locandine, sul materiale promozionale. Jeff Goldblum aveva preso parte a Jurassic World: Il regno distrutto con un brevissimo e ridicolo cammeo, ma questa volta ha un ruolo molto più importante, insieme a Sam Neill e Laura Dern che tornano a indossare i panni di Alan Grant ed Ellie Sattler.

Rivederli insieme sullo schermo è un piacere, anche perché i tre attori sono riusciti a rievocare l'alchimia che li aveva resi tanto iconici nei film originali, ma il modo in cui Trevorrow, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Derek Connolly, li riporta in scena è davvero forzatissimo. A fronte di un'invasione di cavallette preistoriche, la Sattler - che molti pensano sempre essere una paleontologa, quando è sempre stata una paleobiologa - sta indagando sul coinvolgimento della Biosyn, una società che ha preso in carico la crisi ecologica dei dinosauri tornati in libertà.

Jurassic World: Il dominio, una scena del trailer

Questo è uno dei due filoni narrativi che si intrecciano nel film e che porta Ellie da Alan e poi entrambi da Ian Malcolm direttamente alla Biosyn. È una sottotrama maldestra e piena di buchi logici che si perdonano solo perché i Big 3 funzionano davvero troppo bene insieme, colpa anche della nostalgia canaglia di cui sopra. Tra battute che fanno riferimento ai film precedenti - in modo molto intelligente, in realtà, perché aggiornano i vecchi fan sulle vite dei personaggi e, contemporaneamente, li contestualizzano per chi non ha visto gli originali - e piccole ma dosate gag, si riesce a sorvolare sui passaggi più inverosimili di quella che diventa una specie di "spy story" con l'inevitabile giro turistico di un parco che non è un parco. Si vedono un sacco di dinosauri, e va bene così. In fondo, è previsto che si vedano i dinosauri in un film coi dinosauri, o no?

L'altra sottotrama è invece incentrata sui protagonisti della nuova trilogia, ovvero l'Owen di Chris Pratt e la Claire di Bryce Dallas Howard, ai quali si aggiunge Maisie, la bambina molto speciale del film precedente che i due hanno adottato, per così dire, e cresciuto negli ultimi quattro anni. Abbiamo sempre apprezzato questi personaggi, se non altro perché Pratt e Howard sono due vere star che ci hanno saputo vendere una complicata dinamica di coppia che in questo sequel abbandona finalmente lo stereotipato "will they won't they" per abbracciare un tono più famigliare.

Anche Isabella Sermon è convincente nel ruolo della teenager che deve convivere con un'eredità tutt'altro che facile, oltre ai problemi della sua età. Il terzetto, insomma, funziona e la loro storia riesce, per assurdo, a essere pure più credibile di quella dei Big 3, seppur molto, molto più incasinata e costellata di cammeo che in pratica fanno da rappresentanza alla nuova trilogia.

Jurassic World: Il dominio, Kayla è una tenace contrabbandiera

In questa dinamica si inseriscono i nuovi comprimari. DeWanda Wise è Kayla Watts, una grintosa contrabbandiera che incrocia la strada della Famiglia Grady (ah ah!) mentre Campbell Scott sostituisce Cameron Thor nel ruolo di Lewis Dodgson, dato che l'attore precedente, apparso solo nel film del '93 è in galera. Lei funziona, e anche bene, ma lui no. Per nulla. Il nuovo Dodgson vorrebbe fare il verso a una stramba fusione di Bill Gates e Steve Jobs, ma risulta non solo impacciato e prevedibile, anche davvero poco convincente nel ruolo ambiguo che deve interpretare.

È il cast, insomma, a fare la differenza in due sottotrame che convergono nel terzo atto attraverso un'infinita serie di forzature. Forse una sceneggiatura più spavalda avrebbe potuto rimediare alla sensazione che i protagonisti indossino la cosiddetta "plot armor", cioè una narrazione che li protegge anche dalla più improbabile e pericolosa delle situazioni, ma Trevorrow è un regista commerciale e Il dominio è, probabilmente, il suo mostro di Frankenstein più riuscito in tal senso.