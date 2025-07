Razer DeathAdder V4 Pro, la recensione del mouse da gaming ultraleggero e senza fili

La qualità paga, e quando una linea di dispositivi arriva a vendere oltre venti milioni di unità è chiaro che non si tratta di un caso. Razer DeathAdder V4 Pro arriva dunque sul mercato con un'eredità pesante e parecchie cose da dimostrare, scegliendo la strada più tranquilla e meno rischiosa per portare a termine il proprio compito. Il design si presenta infatti praticamente immutato rispetto al V3 Pro, che aveva raggiunto una sorta di nirvana dal punto di vista dell'ergonomia, ma le specifiche sono state sostanzialmente migliorate grazie al sensore Focus Pro 45K da ben 45.000 DPI, al polling rate fino a 8.000 Hz e agli switch di quarta generazione, testati per oltre 100 milioni di click.

I pulsanti principali utilizzano interruttori ottici di quarta generazione, testati per 100 milioni di click e caratterizzati da una forza di attuazione che risulta essere il 12% più leggera. Il risultato è una pressione veloce, precisa e reattiva, senza la percezione di pre-travel: non appena si affonda il dito, il mouse trasmette il proprio input e i pulsanti emettono un suono secco, alto, quasi metallico, che a dirla tutta potrebbe anche non piacere. Lo scroller dispone di un'unica modalità di scorrimento e non effettua tilt laterali, ma anche qui la precisione appare eccellente e non si riscontrano "rimbalzi".

Come detto, il Razer DeathAdder V4 Pro è un mouse da gaming wireless (solo 2,4 GHz, niente Bluetooth) che punta in maniera particolare sulle specifiche, andando a migliorare ogni singolo aspetto del modello precedente e riuscendo a ridurre al contempo il peso, che passa da 63 a 56 grammi senza il bisogno di adottare pannelli traforati; neppure sul fondo, soluzione di cui vi abbiamo parlato nella recensione dell'NZXT Lift Elite Wireless .

Design

Se è vero che il DeathAdder V3 Pro aveva raggiunto una straordinaria sintesi fra estetica ed ergonomia, presentandosi con una forma pressoché perfetta e con materiali altamente selezionati e rifiniti al fine di ottenere il miglior risultato possibile, il nuovo modello opta per un approccio conservativo e non cambia quasi nulla.

Il Razer DeathAdder V4 Pro con il novo dongle semisferico

Ritroviamo dunque la suddivisione netta fra pulsanti principali e corpo del dispositivo, che tuttavia non segue linee simmetriche per via dell'avvallamento che procede da sinistra verso destra, mentre i tasti laterali appaiono molto ben definiti e separati rispetto al passato, restituendo anch'essi un eccellente feedback alla pressione. Le dimensioni sono le stesse del V3 Pro, dunque 128 x 68 x 44 millimetri, ma come già detto il peso è inferiore: appena 56 grammi per la versione nera, 57 per quella bianca.

A ben vedere, le differenze estetiche più marcate sono sul fondo: l'occhiello relativo al sensore non è cambiato e neppure il tasto per la selezione dei DPI, ma la dotazione di pannelli PTFE si presenta con un layout molto diverso, suddiviso in due ampie parti nella zona superiore e inferiore dell'apparecchio, capaci di garantire uno scorrimento assolutamente fluido e una "tenuta" invidiabile anche nei rapidi cambi di direzione.

Un'occhiata al fondo del Razer DeathAdder V4 Pro

E i materiali? La scelta delle plastiche impiegate e la finitura applicata alle superfici produce effetti davvero straordinari in termini di ergonomia, "accarezzando" le dita dell'utente eppure tenendole ben salde, pur senza ricorrere a diversi livelli di zigrinatura: è tutto completamente liscio e sorprende il modo in cui rimanga fermo nella mano.