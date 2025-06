Corsair Scimitar Elite Wireless SE, la recensione del nuovo mouse disegnato per gli MMO

Il Corsair Scimitar Elite Wireless SE è l'ultimo nato di una linea di mouse da gaming disegnati con in mente tre parole chiave: specializzazione, evoluzione e competizione. Parliamo infatti di un prodotto pensato per rispondere a esigenze molto precise: offrire agli appassionati di MMO e MOBA un dispositivo capace di supportarli al meglio, migliorare le specifiche tecniche di versione in versione e offrire una solida alternativa al Razer Naga. La Special Edition, nella fattispecie, arriva nei negozi a due anni di distanza dallo Scimitar Elite Wireless e, pur mantenendo il prezzo invariato (149,99€ su Amazon), introduce un paio di importanti novità: da una parte un sensore Marksman S da 33.000 dpi che sostituisce il precedente da 26.000 dpi, dall'altra la piena compatibilità con Elgato Virtual Stream Deck per il controllo completo delle proprie trasmissioni online.

Caratteristiche tecniche del Corsair Scimitar Elite Wireless SE Corsair Scimitar Elite Wireless SE è un mouse dotato di tripla connettività (wireless Slipstream a 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 e USB cablato), equipaggiato in questa Special Edition con un sensore Marksman S dotato di una risoluzione che arriva a 33.000 DPI e una velocità pari a 750 IPS, dunque davvero preciso e reattivo, sebbene il polling rate non si spinga oltre i 1.000 Hz. Gli switch sono dei TTC Optical testati per cento milioni di click, ma a caratterizzare fortemente il dispositivo è senz'altro l'ormai tradizionale Key Slider: un tastierino numerico laterale dotato di ben dodici pulsanti, che è possibile non solo programmare tramite il software gratuito iCue (a proposito: i problemi di compatibilità iniziali sono stati risolti, lo abbiamo verificato) ma anche far "scorrere", come suggerisce il nome, per quasi un centimetro al fine di posizionarsi dove preferiamo, grazie a un piccolo cacciavite incluso nella confezione. Considerando Key Slider, pulsanti principali, tasto per la regolazione dei DPI (collocato sotto lo scroller e ben accessibile) e rotellina, sono ben sedici gli input programmabili che lo Scimitar Elite Wireless SE mette a disposizione degli utenti: una dotazione più che sufficiente per qualsiasi esperienza MMO, nonché ideale per pilotare le funzioni della Elgato Virtual Stream Deck, che è possibile configurare in maniera molto semplice e "nativa". Il Corsair Scimitar Elite Wireless SE nella colorazione gialla e nera, con il Key Slider bene in vista A completare il quadro delle specifiche troviamo un sistema di illuminazione RGB che va a valorizzare due elementi del mouse: il logo Corsair sul palmo e il già citato tastierino laterale, con la possibilità (sempre tramite iCue) di assegnare a ogni singolo pulsante una modalità e una tonalità differenti: un dettaglio che gli streamer potrebbero senz'altro apprezzare molto. Scheda tecnica Corsair Scimitar Elite Wireless SE Design: asimmetrico

asimmetrico Switch: TTC Optical da 100 milioni di click

TTC Optical da 100 milioni di click Connettività: wireless 2,4 GHz, Bluetooth, cablata

wireless 2,4 GHz, Bluetooth, cablata Sensore: Marksman S

Marksman S Risoluzione: fino a 33.000 DPI

fino a 33.000 DPI Polling rate: fino a 1.000 Hz

fino a 1.000 Hz Autonomia: fino a 500 ore

fino a 500 ore Programmabile: sì, tre profili

sì, tre profili Illuminazione RGB: sì

sì Accessori: cavo, adattatore USB, cacciavite

cavo, adattatore USB, cacciavite Dimensioni: 119,2 x 73,5 x 42,1 millimetri

119,2 x 73,5 x 42,1 millimetri Peso: 161 grammi

161 grammi Prezzo: 149,99€

Un design consolidato Sono passati ormai dieci anni dal debutto dello Scimitar, come testimonia la nostra recensione del primo modello della linea, e si può dire che nel corso del tempo i designer dell'azienda americana non hanno rivoluzionato l'estetica di partenza, limitandosi a ottimizzarne le linee (e a diminuire progressivamente l'altezza del dispositivo) al fine di migliorare l'ergonomia, concentrandosi piuttosto sul potenziamento della componentistica interna e sull'incremento delle funzionalità disponibili. Il Corsair Scimitar Elite Wireless SE visto dal palmo Il risultato è ancora oggi un mouse dalle dimensioni importanti, pari a 119,2 x 73,5 x 42,1 millimetri, e dotato di un peso certamente non da ultraleggero: ben 161 grammi. Si tratta di valori che contribuiscono ad aumentarne la stabilità durante l'utilizzo e che dunque tendiamo a non considerare un difetto, anche se per un impiego quotidiano di tipo office potrebbero non essere valori ideali. Rispetto all'unica opzione in nero dello Scimitar Elite Wireless, la Special Edition introduce tre differenti colorazioni: nero/giallo, la versione che ci è stata fornita per la recensione e che possiede senza dubbio una grande personalità; gun metal, che si muove fra nero e grigio; e infine bianco. In tutti i casi l'interno dello scroller è giallo e l'illuminazione RGB provvede a donare al design un interessante tocco in più. Per il resto, le soluzioni adottate sono più o meno quelle di sempre: l'anulare e il mignolo possono poggiare su di una sezione gommata, dotata di zigrinature a grana grossa, mentre la finitura sui tasti principali ci è sembrata forse un po' troppo liscia. Lo scroller è dotato purtroppo di un'unica modalità di scorrimento, mentre l'adattatore wireless USB è collocato in uno scompartimento inferiore, chiuso da un piccolo pannello rimovibile che potrebbe essere facile da smarrire: avremmo preferito un semplice incastro o un magnete.

Esperienza d'uso La configurazione del Corsair Scimitar Elite Wireless SE è estremamente semplice, e una volta installato il software iCue si può regolare qualsiasi aspetto del dispositivo senza problemi: dai pulsanti personalizzati all'illuminazione, è tutto a portata di mano e non abbiamo riscontrato particolari difficoltà nell'impostare il mouse esattamente come volevamo. L'interfaccia di iCue nella configurazione del Corsair Scimitar Elite Wireless SE Detto questo, è chiaro ed evidente che ci troviamo di fronte a un prodotto specializzato, disegnato appositamente per svolgere determinate funzioni e dunque poco incline alla versatilità: il Key Slider supporta in maniera eccellente le sessioni di gioco con MMO e MOBA, volendo anche determinate tipologie di action RPG, ma qualsiasi altro ambito risulta un po' forzato. Sebbene infatti la pressione dei tasti laterali sia stata progettata per evitare le attivazioni indesiderate, orientarsi con il pollice non è affatto semplice ed è dunque necessario fare un po' di pratica per riuscire a sfruttare appieno e in maniera precisa le funzionalità di questo dispositivo. Inutile dire che la regolazione laterale del pannello aiuta, e non poco. Il Corsair Scimitar Elite Wireless SE impugnato Considerando anche la piena compatibilità con Elgato Virtual Stream Deck, le potenzialità dello Scimitar Elite Wireless SE sono comunque enormi: l'ultimo nato di casa Corsair può davvero supportarvi alla grande, specie se siete dei content creator, e da questo punto di vista è difficile non apprezzare il lavoro di ottimizzazione che i progettisti hanno effettuato.

Conclusioni Prezzo 149 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Corsair Scimitar Elite Wireless SE è un mouse da gaming disegnato appositamente per gli MMO, i MOBA e tutti i giochi in cui può tornarvi utile un tastierino integrato munito di ben dodici pulsanti personalizzabili. Parliamo insomma di un dispositivo specializzato, dotato di una componentistica di alto livello, che non si presta in maniera disinvolta a qualsiasi utilizzo (anche per via del peso e delle dimensioni) ma che possiede un grande potenziale, specie se si tiene in considerazione la piena compatibilità con Elgato Virtual Stream Deck: un extra che gli streamer apprezzeranno senz'altro.