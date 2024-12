Logitech G Pro 2 Lightspeed, la recensione del mouse simmetrico wireless dal design modulare

Un mouse da gaming wireless simmetrico e sofisticato, pensato sia per destrorsi che per mancini grazie ai tasti extra e al design modulare.

Logitech G Pro 2 Lightspeed è un mouse da gaming wireless simmetrico, di nome e di fatto: oltre a possedere un design perfettamente neutro, identico a prescindere che lo si impugni con la mano destra o con la sinistra, utilizza anche una soluzione modulare per quanto concerne i due tasti extra laterali, che grazie a un sistema magnetico possono essere montati da una parte o dall'altra. Oltre al fattore di forma e a questo tipo di accortezze, il Pro 2 va naturalmente ad aggiornare quelle che erano le specifiche tecniche del precedente modello, il Logitech G Pro, introducendo un nuovo sensore che porta la risoluzione a 44.000 DPI (previo update del firmware), la massima accelerazione a 88 G e la massima velocità a 888 IPS, migliorando al contempo anche l'autonomia. Il prezzo? Invariato, 145€.

Caratteristiche tecniche del Logitech G Pro 2 Lightspeed Come detto, il Logitech G Pro 2 Lightspeed parte dalla componentistica del precedente modello e la migliora sotto ogni aspetto: gli interruttori Lightforce ottico-meccanici garantiscono la precisione e la reattività necessarie anche nelle situazioni più concitate, mentre il sensore Hero 2 raggiunge una risoluzione di 44.000 DPI con 88 G di accelerazione massima, 888 IPS di velocità massima e tecnologia zero smoothing / accelerazione / filtraggio. La connettività del mouse è doppia, USB cablata oppure wireless 2,4 GHz Lightspeed (manca dunque il Bluetooth), e la batteria integrata si ricarica con sorprendente velocità, offrendo un'autonomia che arriva a 95 ore con l'illuminazione RGB spenta o 60 ore tenendola accesa: dati ufficiali che ci sono sembrati corretti. Di che illuminazione stiamo parlando? Semplicemente di un LED posizionato in corrispondenza della G sotto al palmo, regolabile utilizzando il software gratuito G Hub. Non si tratta tuttavia delle uniche luci presenti sul Logitech G Pro 2 Lightspeed, che è equipaggiato anche con una tripla spia verde centrale, collocata lì dove sarebbe stato bello trovare il tasto deputato alla regolazione della risoluzione, che invece è sul fondo del dispositivo. Sempre sul fondo abbiamo il supporto per la tecnologia di ricarica wireless Powerplay, ormai immancabile nei prodotti dell'azienda svizzera. Il Logitech G Pro 2 Lightspeed con l'illuminazione attiva Viste le caratteristiche del dispositivo e la modularità dei pulsanti extra laterali, la già citata applicazione G Hub svolge un ruolo piuttosto importante, consentendo di assegnare le funzioni desiderate a ogni input e di gestire ogni singolo aspetto relativo alla personalizzazione, inclusi i preset disegnati per i vari generi videoludici e i profili che è possibile salvare anche nella memoria interna, a tutto vantaggio della portabilità. Scheda tecnica Logitech G Pro 2 Lightspeed Design: simmetrico

simmetrico Switch: Lightforce ottico-meccanici

Lightforce ottico-meccanici Connettività: wireless 2,4 GHz, cablata

wireless 2,4 GHz, cablata Sensore: Hero 2

Hero 2 Risoluzione: fino a 44.000 DPI

fino a 44.000 DPI Polling rate: 1.000 Hz

1.000 Hz Autonomia: fino a 95 ore

fino a 95 ore Programmabile: sì

sì Illuminazione RGB: no

no Accessori: cavo e adattatori

cavo e adattatori Dimensioni: 125 x 63,5 x 40 millimetri

125 x 63,5 x 40 millimetri Peso: 80 grammi

80 grammi Prezzo: 145€

Design Il design del Logitech G Pro 2 Lightspeed punta ovviamente sulla simmetria e riprende in maniera quasi identica l'estetica del Logitech G Pro, aggiungendo tuttavia due colorazioni alternative al nero: bianco e rosa. I due pulsanti principali, perfettamente simmetrici, vedono al centro la presenza dello scroller (che però non dispone di una modalità "fluida") e si concludono con una linea dritta che lascia il posto alla zona del palmo. I tasti extra del Logitech G Pro 2 Lightspeed possono essere agganciati sia a destra che a sinistra grazie a una soluzione magnetica L'ergonomia è ottima, sebbene non al livello di quella descritta nella recensione del Logitech G Pro X Superlight 2 Dex, per ovvi motivi. I progettisti hanno riproposto materiali e costruzione del precedente modello, ottenendo anche in questo caso un peso contenuto (80 grammi) e mantenendo le stesse dimensioni: 125 x 63,5 x 40 millimetri. La combinazione che ne scaturisce si conferma molto stabile, persino nei rapidi cambi di scorrimento.

Occhio all'aggiornamento Come accennato in apertura, le specifiche tecniche del Logitech G Pro 2 Lightspeed sono soggette a variazioni migliorative rispetto a quanto indicato sulla confezione del dispositivo. Collegando il mouse e lanciando l'applicazione G Hub infatti, avrete modo di aggiornare il firmware e di ottenere in tal modo i valori che abbiamo indicato in questa recensione per quanto concerne risoluzione, velocità e accelerazione.

Esperienza d'uso Design simmetrico ed ergonomia a parte, utilizzando il Logitech G Pro 2 Lightspeed abbiamo provato sensazioni estremamente simili a quelle del già citato Pro X Superlight 2 Dex, il che è del tutto normale considerando che le specifiche tecniche sono quasi le stesse. È insomma versatile anche questo mouse per destrorsi o mancini, sebbene la corsa dei pulsanti principali ci sia nuovamente sembrata un pochino eccessiva. Il Logitech G Pro 2 Lightspeed impugnato Perfetto per un utilizzo da ufficio, per l'intrattenimento e naturalmente per il gioco, il Pro 2 Lightspeed si rivela estremamente affidabile con gli sparatutto come Call of Duty: Warzone e naturalmente Call of Duty: Black Ops 6, supportando al meglio le nostre sortite, i rapidissimi spostamenti del mirino e i movimenti del personaggio: difficile, in questi contesti, trovargli un concreto difetto.

Conclusioni Prezzo 145 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Logitech G Pro 2 Lightspeed si pone fondamentalmente come un aggiornamento tecnico del Logitech G Pro, dotato com'è di specifiche migliorate ma al contempo di soluzioni che riprendono quelle, ben collaudate, del precedete modello: dal design simmetrico ai tasti extra modulari, dai materiali al peso, dall'ergonomia al feeling. Magari le differenze non valgono l'upgrade per chi già possiede un Pro, ma chi è alla ricerca di un mouse ambidestro con determinate specifiche potrebbe farci un pensierino.