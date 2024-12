Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis di oggi, 31 dicembre, ecco come riscattarlo

Potete scaricare Sifu a questo indirizzo su Epic Games Store, effettuando il login con un account Epic Games. Basta dunque effettuare il download entro queste 24 ore (dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle 16:59 del 1 gennaio) e il gioco rimarrà nella vostra libreria per sempre, anche scadute le 24 ore della promozione.

Si continua con la tradizione natalizia di Epic Games Store , che anche quest'anno sta regalando nuovi titoli a cadenza giornaliera in questo periodo festivo e vediamo il gioco gratis di oggi, 31 dicembre , appena messo a disposizione: si tratta di Sifu , vediamo come scaricarlo.

Un gioco sul Kung Fu

Protagonista della storia è un allievo esperto di Kung Fu che cerca vendetta per il proprio maestro ucciso da un gruppo di malviventi, in un percorso epico che lo porta a combattere contro nemici progressivamente sempre più forti.

Si tratta i un gioco di combattimento che richiama la tradizione dei picchiaduro a scorrimento ma si presenta estremamente tecnico, incentrato su un sistema di scontro che parte da elementi reali del Kung Fu, dunque con animazioni e contatti estremamente precisi, ma anche con alcuni elementi sovrannaturali.

Uno di questi è forse quello più caratterizzante, ovvero il fatto che, ad ogni vita persa, il protagonista può tornare in vita ma al prezzo di invecchiare ogni volta, riducendo la propria salute massima fino a un punto in cui si incappa nel game over definitivo.

Come potete vedere anche nella nostra recensione di Sifu, si tratta di un gioco molto affascinante e dotato di un notevole livello di sfida, veramente consigliato a chiunque cerchi qualcosa di particolare e impegnativo.