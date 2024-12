Quando festeggiammo capodanno con Ridge Racer

Il miglior capodanno della mia vita videoludica risale al 1998. Precisamente dicembre 1998. Il primo anno da maggiorenne volgeva al termine e sotto la mia TV, come in quasi tutte le case, lavorava duro la prima PlayStation. Grigia, leggera, sempre pronta a finire in uno zaino per essere portata a casa di questo o di quello, spesso da Erika che ai tempi era la più disgraziata e organizzava serate molto divertenti, in assenza dei suoi genitori. Durante quelle serate, tutti insieme, sdraiati tra tappeti e divani, scoprivamo film, Shining e L'Armata Brancaleone, oppure si organizzava giocate ai videogiochi corali: quante partite a Bust-a-Grove, Point Blank, TimeBokan Yattaman.

Cher Effect

Cher cantava alla radio, in qualsiasi radio perché la sua Believe fece un botto assurdo, portando per la prima volta alla ribalta l'oramai famoso auto-tune che per molti anni continuò ad essere chiamato proprio lo Cher Effect. Le Spice Girls macinavano ancora numeri con Viva Forever e Too Much mentre sul fronte più rockeggiante Courtney Love sfondava con le Hole, gli Offspring cazzeggiavano come nessuno mai e i Massive Attack davano in pasto al pubblico il bellissimo Mezzanine. Do the Evolution dei Pearl Jam è probabilmente l'ultima canzone ascoltata in macchina poco prima di lanciarmi per le scale, salutare mamma e ficcare l'ultimo Ridge Racer nella PlayStation.

Alla radio beccavi solo Cher con Believe

La console se non sbaglio era collegata in quel periodo ad un gigantesco televisore Nokia 16:9, dotato di un bel po' di caratteristiche piuttosto rare all'epoca: S-Video, compatibilità con i formati NTSC e altre cosette che mi furono molto utili (ringraziamo la passione per il cinema di mia madre). Informazione aggiuntiva: spostarlo richiedeva due persone abbastanza forti, inoltre l'enorme peso era totalmente sbilanciato verso lo schermo, ed è lì che una terza persona doveva intervenire per rendere il trasporto più sicuro.