NZXT Lift Elite Wireless, la recensione del mouse da gaming wireless ultraleggero

L'approccio di NZXT al mondo delle periferiche da gaming è senz'altro interessante: l'azienda dispone al momento di un catalogo piuttosto asciutto, che include fondamentalmente un'unica linea di mouse e dunque non punta a soddisfare le esigenze più disparate con decine di modelli differenti. "Uno e buono" è un po' la filosofia che guida il marchio californiano, almeno per il momento. Tuttavia è chiaro che prima o poi la famiglia dei dispositivi Lift, tutti ultraleggeri e cablati, avrebbe visto l'arrivo di una versione senza fili che francamente ci ha sorpreso: vi spieghiamo perché in questa recensione del mouse NZXT Lift Elite Wireless .

Le diverse zone del Lift Elite Wireless appaiono ben distinte e alcune di esse (gli appena citati pannelli laterali e lo scroller) vengono valorizzate dall'uso di una leggera tonalità di grigio, che si contrappone elegantemente al bianco opaco del corpo centrale. Rispetto al design utilizzato per il Lift 2 c'è tanta personalità in più e lo testimoniano anche i tasti extra laterali, molto pronunciati.

In questo modo il prodotto mantiene una sorprendente sensazione di solidità e di qualità costruttiva , ma a contribuire a tale percezione intervengono anche altri fattori. Ad esempio l'inedita finitura ruvida, che si fa lievemente più intensa passando dai pulsanti principali alla zona del palmo, dove troviamo il logo NZXT inciso, e che "esplode" letteralmente sui lati del mouse, nella forma di una zigrinatura gommata in grado di aumentare in maniera sostanziale il grip.

La riduzione del peso è legata peraltro ad alcune scelte molto precise: il fondo del dispositivo è "aperto" , in maniera del tutto simile a quanto vi abbiamo raccontato nella recensione del mouse NZXT Lift 2 , e ciò ha consentito di tagliar via un bel po' di plastica senza dover montare sulla scocca pannelli eccessivamente sottili, come in altri dispositivi appartenenti alla categoria dei mouse ultraleggeri.

Che cos'è che rende il Lift Elite Wireless un mouse da gaming brillante? In primo luogo il peso, pari ad appena 57 grammi nonostante la presenza di una batteria in grado di garantire un'autonomia che raggiunge le settanta ore. Considerando che i modelli cablati di NZXT segnano un grammo in più sulla bilancia, cavo escluso, i progettisti sono riusciti a ottenere risultati eccezionali.

Caratteristiche tecniche di NZXT Lift Elite Wireless

Design ed ergonomia sono fattori estremamente importanti nella scelta di un mouse, ma è chiaro che conta parecchio anche la componentistica sotto la scocca e NXZT Lift Elite Wirelss non delude neppure da questo punto di vista, anzi può contare su specifiche importanti; a cominciare dal sensore, un PixArt PAW3395 da 26.000 DPI con un polling rate che va da 1000 Hz a 4000 Hz in modalità senza fili ma raggiunge anche gli 8000 Hz in modalità cablata.

NXZT Lift Elite Wireless visto di fronte

Precisione e reattività sono dunque garantite, sebbene in questo caso i progettisti abbiano purtroppo spostato il pulsante per la selezione dei DPI dal canale centrale superiore (come nel Lift 2) al fondo del mouse, dove troviamo un unico tasto che serve per l'accensione del dispositivo e per passare da una risoluzione all'altra: una soluzione non comodissima per chi desidera poter effettuare lo switch al volo, magari nel mezzo di una sessione di gioco online.

I pulsanti principali utilizzano interruttori TTC Optical 60 gF, caratterizzati da un tempo di risposta pari a soli 0,2 millisecondi e testati per 100 milioni di click. Il tasto dello scroller monta invece un Huano Black Shell White Dot 60 gF, mentre per i tasti extra laterali sono stati utilizzati dei Huano Black Shell White Dot 70 gF. La batteria, come già detto, offre un'autonomia che raggiunge le 70 ore laddove si utilizzi il valore minimo di polling rate (1000 Hz).

Il dettaglio dei tasti laterali di NZXT Lift Elite Wireless

NXZT Lift Elite Wirelss non è dotato di un sistema di illuminazione RGB e ciò probabilmente ha consentito di contenere il prezzo del dispositivo, pari a 89,99€ su Amazon: l'unico LED presente è quello che indica l'accensione, collocato al termine del canale in cui si trova lo scroller. Per quanto concerne la connettività, è un peccato che manchi l'opzione Bluetooth, che sarebbe tornata comoda nell'uso quotidiano e per rendere il dispositivo ancora più versatile.

Scheda tecnica NZXT Lift Elite Wireless