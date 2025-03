Daredevil: Rinascita è un successo o fallimento? Le visualizzazioni della serie e un confronto

Daredevil: Rinascita rimette in campo - questa volta all'interno del Marvel Cinematic Universe - i personaggi della serie TV nata su Netflix. L'eroe rosso (ma alle volte un po' oro) della Marvel ha debuttato da poco e possiamo così vedere quali sono le visualizzazioni ottenute su Disney Plus .

I dati di Daredevil: Rinascita e un confronto con altre serie

Daredevil: Rinascita ha ottenuto un totale di 7,5 milioni di visualizzazioni a livello globale nei primi cinque giorni di distribuzione tramite il servizio di video streaming di Disney. Ovviamente questo numero da solo vuol dire molto poco, ma possiamo farci un'idea del suo valore facendo dei confronti.

La maschera di Daredevil

Prima di tutto, è corretto affermare che la serie TV ha ottenuto il miglior risultato di apertura tra gli show del 2025 di Disney Plus. Non cantate però vittoria troppo presto. La serie infatti ha ottenuto meno visualizzazioni di:

Agatha All Along - 9,3 milioni (calcolati però su 7 giorni, non su 5 come Daredevil)

Loki Stagione 2 - 10,9 milioni (calcolati in questo caso su 3 giorni)

The Acolyte - 11,1 milioni (calcolati su 5 giorni)

Certo, Daredevil: Rinascita ha fatto meglio di opere come Piccoli brividi: La misteriosa avventura, Your Friendly Neighborhood Spider-Man e Win or Lose di Pixar, ma si potrebbe affermare che tutti i nomi citati siano in realtà degli insuccessi agli occhi di Disney. Ovviamente va anche ricordato che il numero di visualizzazioni è rilevante fino a un certo punto, visto che dipende anche dai costi produttivi e da quanti abbonati ha attirato il prodotto.

Se volete farvi un'idea della serie, potete leggere il nostro articolo d'analisi su Daredevil: Rinascita.