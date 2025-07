Il trailer italiano di Eyes of Wakanda presenta la miniserie in arrivo su Disney+

Marvel ha pubblicato il trailer italiano di Eyes of Wakanda, la miniserie animata in arrivo su Disney+ il 1 agosto che, attraverso i suoi quattro episodi, ci condurrà in un'avventura inedita ambientata nel mondo di Black Panther.

La storia di Eyes of Wakanda ruota attorno agli esploratori incaricati dal Wakanda di recuperare preziosi artefatti di vibranio che sono stati sparsi nel mondo nel corso dei secoli e che sono finiti nelle mani dei nemici del regno.

Una delle peculiarità della miniserie è l'idea che ognuno dei quattro episodi sia ambientato in un'epoca differente, partendo dall'antichità per arrivare infine ai giorni nostri ed espandendo in questo modo la lore di uno scenario indubbiamente affascinante.

Naturalmente non è la prima volta che i Marvel Studios tentano la strada dell'animazione per arricchire il Marvel Cinematic Universe: è accaduto con What If...? e rivedremo all'opera questo approccio con Marvel Zombies.