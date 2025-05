Perché Black Panther è stato cancellato? Spuntano le motivazioni dietro la scelta di Electronic Arts

Come saprete, Electronic Arts ha cancellato il gioco di Black Panther e ha chiuso Cliffhanger Studios, che lo stava realizzando. Perché lo ha fatto? La spiegazione arriva da un report di Jason Schreier su Bloomberg, che l'ha inquadrata nella ristrutturazione in corso nella compagnia, che quest'anno ha anche ridimensionato pesantemente BioWare, cancellato dei progetti di Respawn (lo studio di Titanfall e Apex Legends) e licenziato centinaia di dipendenti.

Una situazione complessa

La presidente di EA Entertainment Laura Miele, ha parlato di decisioni prese per "indirizzare le nostre energie verso le opportunità di crescita più significative", citando poi le serie Battlefield, The Sims, Skate e Apex Legends, confermando il gioco di Iron Man e il prossimo Star Wars Jedi.

Black Panther al cinema

Andrew Wilson, il CEO di EA, aveva parlato in passato di disinvestimenti sui giochi su licenza, a favore delle proprietà intellettuali della compagnia. Comunque sia, la collaborazione tra EA e Marvel prosegue con altri giochi in sviluppo. Quindi perché la mannaia è caduta su Black Panther?

Stando a quanto riportato da Schreier, la notizia ha sorpreso anche i dipendenti di Cliffhanger che, "stava attivamente assumendo personale" con il gioco che aveva da poco superato quello che EA definisce un "gate", una tappa fondamentale dello sviluppo in cui i dirigenti esaminano i progressi di un prodotto e decidono se continuare la produzione. Insomma, tutto sembrava andare bene.

Pare però che, secondo alcune fonti di Schreier, alcuni dirigenti erano frustrati dal fatto che il gioco non avesse ancora lasciato la fase di pre-produzione dopo quasi quattro anni di sviluppo. Quando EA ha valutato il suo portfolio all'inizio di quest'anno, ha eliminato alcuni dei progetti che erano in sviluppo da molto tempo ma che avevano fatto meno progressi, inclusi i progetti di Respawn e Black Panther.

La lentezza dello sviluppo pare fosse dovuta al ritardo con cui è stato espanso lo studio, con molti dei lavoratori licenziati questa settimana che erano stati assunti meno di un anno fa. Del resto Cliffhanger era uno studio giovane, fondato nel 2021 da veterani di Monolith Productions dietro a La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor.

Pare addirittura che Black Panther avrebbe avuto qualcosa di assimilabile al sistema Nemesis visto proprio nel titolo di Monolith. Il piano, secondo alcune persone a conoscenza dello sviluppo del gioco, era di presentare vari eroi giocabili dell'universo dei fumetti, come T'Challa, Killmonger e Shuri, tutti in competizione per il mantello di Black Panther, che avrebbe concesso loro una forza sovrumana. Il giocatore avrebbe preso il controllo di uno di questi eroi, mentre gli altri sarebbero diventati dei rivali con i quali avrebbe dovuto entrare in relazione. I rivali si sarebbero alleati con gli Skrull, degli alieni mutaforma, che avrebbero assunto diversi ruoli, fingendosi ad esempio alleati del giocatore, oppure ricordando il suo comportamento per reagire di conseguenza.

Cliffhanger stava lavorando a una vertical slice, per mostrare la qualità grafica che poteva raggiungere il gioco, dopo aver mostrato i prototipi dei sistemi ai dirigenti. Comunque sia, tutto è stato bloccato in corso d'opera, perché il processo di costruire un titolo così ambizioso e, contemporaneamente, uno studio tripla A, ha creato troppi problemi. Anche il fatto che Cliffhanger avesse sede a Kirkland, Washington, una città decisamente costosa e con stipendi elevati ha giocato la sua parte.

Mercoledì, ai dipendenti di Cliffhanger è stato detto senza preavviso di partecipare a una riunione generale. Poi, 30 minuti dopo, è stato comunicato loro che Black Panther era stato cancellato e che lo studio stava chiudendo prima ancora di aver pubblicato un gioco.