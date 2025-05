Sono spuntati artwork e dettagli di Black Panther, subito dopo la cancellazione del gioco

Come saprete, il gioco di Black Panther è stato cancellato da Electronic Arts, che ha chiuso anche lo studio di sviluppo Cliffhanger Games. Manca ancora una dichiarazione ufficiale, ma sono già diverse le conferme in merito, quindi possiamo dare il fatto come assodato.

A far capire che per Black Panther non c'è alcuna speranza è arriva la prima fuga di notizie, con tanto di artwork realizzati per una revisione interna dello stato del progetto. Evidentemente provengono da qualche ex sviluppatore, scottato da quanto accaduto.