Black Panther è stato cancellato, svanisce il sogno di un gioco dedicato a T'Challa

Come abbiamo riportato nelle scorse ore, stando a voci molto insistenti Black Panther è stato cancellato da Electronic Arts, che avrebbe anche chiuso il team di sviluppo di Cliffhanger Games per concentrarsi su proprietà intellettuali di maggior richiamo.

Svanisce così il sogno di un videogioco dedicato a T'Challa: sebbene il personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966 sia comparso in diverse produzioni, fra cui il recente Marvel's Avengers con il DLC War for Wakanda, Fortnite e Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, non ha mai svolto il ruolo di protagonista.

E no, non accadrà neppure in Marvel 1943: Rise of Hydra, visto che nell'action adventure sviluppato da Skydance Games e previsto per il 2026 incontreremo il Black Panther in carica durante la seconda guerra mondiale, ovverosia T'Chanda, padre di T'Chaka e nonno di T'Challa.

Insomma, sia i fan di vecchia data che gli appassionati di nuova generazione, legati all'interpretazione cinematografica del compianto Chadwick Boseman, sembrano destinati a restare delusi, a maggior ragione ora che la spinta mediatica ha subito un'inevitabile battuta d'arresto.